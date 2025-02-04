馬斯克揮刀 美關閉國際開發總署

獲美國總統川普欽點掌管政府效率部的科技富豪馬斯克三日說明聯邦政府瘦身政策執行狀況，並稱正關閉全球規模最大的美國援外機構「美國國際開發總署」（ＵＳＡＩＤ）。

路透報導，馬斯克三日在旗下社群平台Ｘ討論政府效率部相關問題，曾角逐共和黨總統候選人提名的企業家拉馬斯瓦米與共和黨籍聯邦參議員恩斯特都參與對話。馬斯克一開場就表示，他們正致力關閉ＵＳＡＩＤ。

馬斯克表示，ＵＳＡＩＤ已「不堪整頓」，總統川普也同意關閉該機構。

ＵＳＡＩＤ是全球最大單一援助機構，旗下有逾一萬名員工。在二○二三財政年度，該機構向全球各地提供七百二十億美元（約台幣二兆四千萬元）援助，相關計畫包括保護衝突地區婦女健康、供應潔淨水源、提供愛滋病毒及愛滋病治療、促進能源安全和反貪腐工作等。在聯合國二○二四年追蹤的人道援助計畫中，ＵＳＡＩＤ提供的資金就占了百分之四十二。

ＵＳＡＩＤ的官方網站一日就處於離線狀態，二日也有部分用戶無法進入。

針對刪減開支與杜絕訛詐的政府瘦身計畫，馬斯克也在對話中估算，川普政府可望於明年削減一兆美元（約台幣卅三兆）赤字。

路透報導，川普政府已開除ＵＳＡＩＤ負責安全的二名高階主管，因為他們試圖阻止馬斯克團隊進入辦公大樓管制區。

川普二日抨擊ＵＳＡＩＤ，稱每年將四百廿八億美元預算用於海外援助的ＵＳＡＩＤ是由「偏激的瘋子」負責運作，「我們正把他們踢出去，然後我們會（就其未來）做出決定」。

馬斯克稍早也在社群平台Ｘ回覆一段指控ＵＳＡＩＤ參與「流氓中央情報局（ＣＩＡ）工作」和「網路審查」的影片，稱「美國國際開發總署就是個犯罪組織」。