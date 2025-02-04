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巴國與陸續約兩次 不敵美威逼

聯合報／ 國際中心／綜合報導
民眾一日在巴拿馬市燒毀美國國旗，抗議美國總統川普威脅控制巴拿馬運河。（法新社）
民眾一日在巴拿馬市燒毀美國國旗，抗議美國總統川普威脅控制巴拿馬運河。（法新社）

美國國務卿魯比歐二日與巴拿馬總統穆里諾會談兩小時，穆里諾會後立即做出重大政策改變，宣布巴拿馬退出中國大陸「一帶一路」基礎建設計畫。魯比歐一出手就得分，但美國屢屢以威逼方式要鄰邦就範，恐不利國家形象。

巴拿馬是第一個參與「一帶一路」的拉丁美洲國家，前總統瓦雷拉二○一七年六月宣布和台灣斷交，與中國大陸建交，同年十一月訪問北京，並簽署加入「一帶一路」。

根據該合約備忘錄條款，每三年「一帶一路」可自動續約延長三年，除非任何一方終止。到目前為主，中國和巴拿馬的「一帶一路」已經在二○二○年及二○二三年續約兩次。不過穆里諾尚未表示何時告知中國政府終止合約，退出一帶一路的決定。

二○一七年巴拿馬與北京建交以來，中方在運河周邊的影響力的確擴大。美國總統川普和魯比歐對巴拿馬運河的兩個港口特別憂心，這兩個港口分別位於運河的太平洋和大西洋岸，自一九九七年以來，一直由香港富豪李嘉誠的長江和記實業子公司營運。川普和魯比歐宣稱，一旦美國和中國發生衝突，中國會利用影響力關閉巴拿馬運河，危害美國國安。不過，紐約時報報導，許多專家懷疑這種說法。

川普去年勝選後上任前，曾批評巴拿馬對通行巴拿馬運河的美國船隻收取天價通行費，並稱巴拿馬若不降低通行費，上任後他將收回運河控制權。一些專家認為，這才是川普盯上巴拿馬運河的主因。

如今魯比歐出馬，巴拿馬就退出一帶一路，算是給美國交代，讓魯比歐不致空手而回。下一步川普政府勢必會要求巴拿馬調低運河通行費。

川普上台後，已用高額關稅為手段，逼迫哥倫比亞在移民遣返問題上讓步。現在川普宣稱不排除動武收回巴拿馬運河，又逼得巴拿馬退出一帶一路。

不過，最近巴拿馬幾乎天天發生反美示威，川普若只為運河通行費，賠上美國形象，恐怕得不償失。

川普 巴拿馬運河 美國

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