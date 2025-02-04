魯比歐出手 巴拿馬退出一帶一路

美國國務卿魯比歐二日與巴拿馬總統穆里諾會面，魯比歐說，巴拿馬若不能改變中國大陸對巴拿馬運河的影響，美國將採取必要行動；穆里諾於會後表示，不再續約中國大陸「一帶一路」。

魯比歐於一日至六日預定訪問巴拿馬、薩爾瓦多、哥斯大黎加、瓜地馬拉和多明尼加；他首站抵達巴拿馬首都，與穆里諾會面。

美國總統川普多次表示，美國必須掌控巴拿馬運河，甚至不肯排除以武力達成目標；川普稱大陸現在實際控制巴拿馬運河。

穆里諾與魯比歐會面前表示，他不會討論巴拿馬運河的所有權；穆里諾說，運河屬於巴拿馬，沒有討論空間。

美國國務院發言人布魯斯說，魯比歐向穆里諾表示，川普初步判斷，中國共產黨現行對巴拿馬運河的影響和控制，不但對運河構成威脅，還違反「關於巴拿馬運河永久中立和營運的條約」。

布魯斯說，魯比歐向穆里諾表明，運河現狀不可接受，若無法做出立即改變，將導致美國採取必要措施來保護美國在條約下擁有的權利。

英國ＢＢＣ報導，雙方會面後，穆里諾向記者表示，他沒有觀察到美國動用武力取得運河的嚴重威脅；穆里諾也表示，他向美方提議技術磋商，就川普對中國影響力的擔憂做說明。

兩人會面後，穆里諾表示，他明白大陸在運河兩端港口的角色讓華府感到擔憂；穆里諾也宣布，不續簽中國的「一帶一路」。

雖然穆里諾淡化美國的威脅，但紐約時報說，魯比歐稱將採取必要行動等說法，似乎是升高和巴拿馬的對立。川普二日在馬里蘭州安德魯聯合基地向記者談及巴拿馬運河時也表示，「我們要收回它，否則會發生非常大的事情」。

巴拿馬前總統瓦雷拉二○一七年六月宣布和台灣斷交並與中國建交，同年十一月訪問北京，簽署加入「一帶一路」。