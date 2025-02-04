川普惹怒埃及 阿拉伯國家堅決讓加薩人民回家

中央社／ 開羅3日專電

美國總統川普1月底提出「清理」加薩走廊計畫，要求埃及和約旦收容加薩人民。不僅埃及和約旦立即斷然拒絕，過去幾天埃及也出現大批群起抗議的憤怒人潮。

埃及政治戰略專家分析，任何無視巴勒斯坦獨立權利的提議都將加劇地區緊張局勢，並斥責說，倡議人權的國家卻違背自己宣稱的原則，將私利置於正義之上。

川普1月30日堅稱埃及和約旦將同意接收巴勒斯坦人，還宣稱「我們已為他們做了很多事，他們也會為我們如此做的」。

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）先回應說：「我們不參與不公正行為。」他續於2月1日表示，世界正期盼川普達成一項「永久的歷史性和平協議」，以終結以色列人和巴勒斯坦人之間的衝突。

川普這項提議不僅遭到埃及政府悍拒，埃及國內還有許多組織和民眾在社群媒體上表達憤怒，包括阿拉伯世界最重要的阿茲哈清真寺（Al Azhar）。1月31日更有多名埃及民眾前往位於埃及與加薩走廊邊界的拉法關卡（Rafah Crossing），群起抗議川普這項惹人爭議的計畫。

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）報導稱，來自西奈半島的一名埃及居民賽義德（GazySaeed）說：「我們反對犧牲埃及在西奈的土地，並使巴勒斯坦人民失去他們在加薩的家園。」

埃及政府2月1日邀約約旦、沙烏地阿拉伯、卡達和阿聯在開羅共同舉行阿拉伯國家部長會議，重申反對讓巴勒斯坦人再次流離失所，且期待與美國政府合作，以「兩國方案」為基礎來解決以巴衝突。

會議內容重申反對任何侵犯巴勒斯坦人應得權利的行為，包括：屯墾活動、驅逐和拆毀房屋、土地併吞，或以任何形式強迫巴勒斯坦人離開他們的土地。

埃及媒體「埃及之路」（Egyptian Streets）2日稱，加薩領土這個話題肯定遠遠未能結束。川普一上任，似乎在外交上就積極表現出對以色列的強力支持。

埃及戰略研究中心（Egyptian Center for StrategicStudies，ECSS）副主任埃爾達維力（Mohamed IbrahimEldawiry）在埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）撰文分析川普此一計畫時指出，一旦將加薩人民重新安置到其他地方，必將導致加薩人口減少。

埃爾達維力質疑，因為以色列拒絕遵守聯合國1947年對於難民權利的第194號決議，如此一來，再度流離失所的加薩人是否能被保證可以重返在加薩走廊的家園？

埃爾達維力另外質疑，以色列是否會重新占領人口減少後的加薩走廊，並一步步依照極端的「錫安主義」將加薩走廊改造成他們自己的屯墾區？因此，這項提議到底是為解決巴勒斯坦問題所邁出的一步，還是成為消滅巴勒斯坦的前奏？

埃爾達維力指出，川普此提議不公正地侵犯了巴勒斯坦人的權利，重演1948年和1967年的悲劇。

埃爾達維力進一步說，如果川普真心尋求突破性進展，應該要恢復類似2000年前美國總統柯林頓所提倡的全面願景，召集利害關係人，共同協商雙方都能接受的妥協方案。

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