關稅來襲市場跌多深？美股預估跌幅曝光 歐元恐貶10%

美國總統川普宣布對中國大陸、加拿大和墨西哥開徵關稅，在金融市場投下震撼彈，全球股市3日全面重挫，非美貨幣也跌成一片。華爾街銀行認為，隨著關稅衝擊企業獲利，美國股市未來數月可能下跌5%，歐元則可能有一成貶值空間。

川普對中國大陸等三個國家祭出的關稅4日將生效，從墨西哥及加拿大進口的商品將課徵25%關稅，對中國大陸則加徵10%關稅，川普也再次警告「絕對」會對歐盟開徵關稅。

高盛策略師柯斯汀（David Kostin）表示，如果最新關稅維持下去，他對標普500指數獲利的預測將下修2%至3%。這還未把金融情勢進一步緊縮，或消費者及企業調整行為的影響納入考量。柯斯汀警告，在企業獲利和股票價位雙雙遭到打擊的情況下，標普500指數公允價值短線可能下跌5%左右。

柯斯汀是2024年初對美股持較謹慎看法的專家之一，但後來一整年頻頻調升年底目標以追趕標普500指數漲勢。目前柯斯汀給予標普500指數的2025年底目標是6,500點，意味該指數將從上周五收盤水準上漲8%左右。

儘管標普500指數1月上漲2.7%，川普政策將助長通膨的憂慮已衝擊投資人信心。RBC資本市場策略師卡爾瓦西納（Lori Calvasina）也警告，在投資人曝險偏高和股市價位高漲之際，關稅公告已推升標普500指數下跌5%至10%的可能性。

相較於前景蒙上陰霾的美股，即便川普推動關稅已帶動美元大幅升值，華爾街銀行仍認為美元還有不少上漲空間。高盛威爾森（Dominic Wilson）等策略師認為，歐元在全球關稅情境下可能貶值8%至10%，代表美元將升破與歐元平價。

其他貨幣方面，摩根大通預期立即對加拿大祭出25%關稅，最多可能導致加幣貶至1.58加幣兌1美元，是美元一個世代以來首次能兌換到約1.5加幣。另外，美元對墨西哥披索可能升至1美元兌23.5披索，對離岸人民幣或許會升至1美元兌7.37人民幣。