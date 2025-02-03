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回應川普關稅 加拿大安大略省長撕毀與星鏈合約
美聯社報導，加拿大人口最多的安大略省省長福特3日說，他將撕毀一份與美國富豪馬斯克旗下星鏈（Starlink）網路服務的協議，以回應美國總統川普宣布對加拿大課徵的廣泛關稅。
福特也說，他將禁止美國企業參與安大略省的合約。福特去年11月曾與馬斯克的星鏈簽署6800萬美元的合約，以提供該省北部和偏遠地區的居民高速網路。
福特在社群媒體X發文說，「安大略省不會和不顧一切摧毀我們經濟的人做生意」。安大略省將禁止美企參與該省合約，直到美國對加拿大的關稅撤銷。
福特說，加拿大並未挑起和美國的鬥爭，「但你們最好知道，我們準備好勝出」。
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