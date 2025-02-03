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比爾蓋茲揭與川普共進愉快且時間很久晚餐 第一個請求與它有關

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
比爾蓋茲。美聯社
比爾蓋茲。美聯社

比爾蓋茲在紐約客2日刊登的訪談中說，他在耶誕節後於海湖莊園（Mar-a-Lago）與美國總統川普「共進非常愉快且時間很久的晚餐」，並嘗試說服後者維持美國對愛滋病毒（HIV）的援助及救助計畫。

蓋茲說：「我們天南地北地聊，但我的第一個請求是跟HIV有關，能否繼續維持已實施逾20年、且以治療HIV的藥物使超過千萬人活下來的總統愛滋病緊急救援計畫（PEPFAR）。」「他聽我說了三小時，態度非常親切。但這不代表其他人不會來說服他該中斷HIV的資金，總之我盡力了。」

PEPFAR是由時任美國總統的小布希在2003年啟動的對外援助計畫。根據美國國務院的官網，該計畫已挽救全世界2,600萬人的生命，並防止數百萬人感染HIV病毒。

然而，在川普於1月20日簽署行政命令凍結所有援外計畫90天後，PEPFAR的資金暫時斷炊。國務院表示，美國已向該計畫投入了逾1,100億美元。

川普 愛滋病 美國

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