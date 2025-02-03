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紐時：川普政府取消逾30萬餘委內瑞拉人暫免驅逐身分

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

紐約時報」今天引述美國官方文件報導，川普政府已終止逾30萬名委內瑞拉人的暫免驅逐出境身分。美國境內約有60萬委國人仰賴這項身分在當地生活。

路透社報導，根據「紐約時報」（The New YorkTimes），一旦美國聯邦政府正式公告這30萬餘名委內瑞拉人失去「臨時保護身分」（Temporary ProtectedStatus，TPS），他們可能在接下來的60天內遭驅逐出境，無法獲得驅逐救濟或工作許可。

紐約時報並未提及這項政策的可能頒布時間，僅引述政府文件內容報導，超過30萬委國人原有的「臨時保護身分」效期至今年4月，其餘持有上述身分但未受這次行動影響的委國人，身分效期則是到今年9月。

上月20日重返白宮的川普（Donald Trump）承諾要打擊非法移民，並終止逾越法律範疇的人道計畫。他上次擔任總統期間就曾嘗試終止大部分的「臨時保護身分」登記，但遭到聯邦法庭阻礙。這項身分通常是給予母國遭遇天災、武裝衝突或其他突發事件的非法移民。

川普昨天表示，委內瑞拉已同意接收因非法入境遭美國遣返的公民返國。委國政府未回應路透社的置評請求。

川普 紐約時報 美國

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