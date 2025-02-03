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川普棄多邊組織 歐盟外交首長誓提高地緣政治影響力

中央社／ 布魯塞爾3日專電
歐盟執行委員會（European Commission）執行副主席兼對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天上午發表開幕演說。 路透
歐盟執行委員會（European Commission）執行副主席兼對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天上午發表開幕演說。 路透

歐盟外交首長卡拉斯在年度大使集會表示，美國總統川普退出國際多邊組織及美中戰略競爭加劇，對歐盟而言是擴大全球夥伴關係的機會。她說：「每個人現在都看著我們。」

歐洲聯盟（EU）派駐全球超過145位外交代表本週在布魯塞爾歐盟總部進行年度集會。歐盟執行委員會（European Commission）執行副主席兼對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今天上午發表開幕演說。

卡拉斯除了談到進一步支持烏克蘭、促進中東和平外，對於眾所關注川普（Donald Trump）新政府治下的美歐關係，她說美國與歐洲互相需要，強調歐盟須了解美國的核心利益，隨即將話鋒轉向「中國是戰略競爭者，他們日益雄心勃勃」。

她表示，許多歐盟國家在中國有經貿利益，「但我們對中國不應重複犯下對俄羅斯同樣的錯誤，（經貿）依賴使我們脆弱」。她強調歐盟成功降低對俄國的能源依賴，證明歐盟也做得到對中國去風險（de-risk）。

卡拉斯說，中國的獨斷行為代表歐盟能尋求更多國際夥伴，包括日本、南韓、澳洲、紐西蘭及其他在此區域與歐盟共享民主價值和先進科技的夥伴。

與會者問她美國退出世界衛生組織（WHO）等多邊組織的影響，以及歐盟如何在美中地緣政治叢林生存。卡拉斯表示，這是歐盟擴充全球夥伴、提高地緣政治影響力的機會。

卡拉斯說，「每個人現在都看著我們，因為我們是可預期、可靠的夥伴」。她說，世界上許多國家並未在美中之間選邊站，而是依各自不同戰略利益來因應。因此，歐盟應針對個別國家情況訂定雙邊夥伴關係。

她指出，攤開地圖會發現，相較於中國、俄羅斯，歐盟有許多外交漏洞，例如非洲。「我們有27國，怎麼會無法涵蓋全世界」；她鼓勵在場大使們更努力讓歐盟的旗幟飄揚。

卡拉斯讚許川普近來對俄羅斯施壓，並重申她上任兩個月以來，多次呼籲美國持續支持烏克蘭及歐洲安全的說法，即美國若想好好因應中國這個最大戰略對手，就該同時好好因應俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。因為一旦國際容許俄國遂其所願，其他獨裁者也會有樣學樣，「尤其中國與俄國、北韓、伊朗愈來愈緊密合作」。

俄羅斯 歐盟 美國

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