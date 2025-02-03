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川普關稅大刀開鍘 亞股隨美股挫低

中央社／ 香港3日綜合外電報導
美國股市上週收盤應聲下跌，亞洲股市今天跟進挫低。 示意圖／AI生成
美國股市上週收盤應聲下跌，亞洲股市今天跟進挫低。 示意圖／AI生成

美國總統川普1日簽署命令，對加拿大、墨西哥和中國課徵高額關稅；他並示警歐洲聯盟（EU）「很快」也會面臨關稅。美國股市上週收盤應聲下跌，亞洲股市今天跟進挫低。

法新社報導，重返白宮不到2週的川普（DonaldTrump）已將他的警告付諸行動，下令針對來自加墨2個鄰國的進口商品課徵25%關稅，並對進口的中國貨物課徵10%關稅。此舉引發外界擔憂爆發可能重創全球經濟的貿易戰。

針對川普的關稅措施，加拿大表示將向世界貿易組織（WTO）提訴；墨西哥總統薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum）宣布將對進口美國產品課徵報復性關稅；中國商務部也稱北京會採取「相應的反制措施」。

英國牛津經濟公司（Oxford Economics）分析師說，這項關稅政策恐導致墨西哥通貨膨脹率由去年的4.2%躍增至全年達6%。安永聯合會計師事務所（EY）首席經濟學家達科（Gregory Daco）則表示，加拿大今明2年的經濟可能分別萎縮2.7%和4.3%。

儘管川普先前已明確預告會採取這項行動，股市仍受到明顯打擊。美股3大指數上週收盤時全數由紅翻黑，其中道瓊指數更重挫300多點。

上週股市已因中國人工智慧（AI）新創公司深度求索（DeepSeek）推出的R1聊天機器人而遭逢震盪。這款AI模型的表現媲美數家美國科技業巨擘的產品，但成本卻低上許多，促使一些投資人重新評估他們近年在強力看好AI革命之下，大買這些美國大科技公司股票的策略。

台積電股票今天在DeepSeek衝擊市場後首度交易，收盤大跌5.7%，拖累農曆新年長假結束後恢復開市的台北股市收挫3.5%。

東京股市今天收盤重挫2.7%，首爾股市同樣收跌逾2%，雪梨、威靈頓和雅加達股市則收低逾1%，新加坡和曼谷股市亦收黑。香港股市收盤幾乎持平，上海股市則繼續因假日休市。

川普 美國

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