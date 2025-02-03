快訊

今晚入立春…天地磁場亂 民俗建議四生肖「躲春」化災

到底多血汗？機場接送司機狂塗精油、灌提神飲料 客人嚇到換手自己開

開紅盤破功！台股收盤跌830點史上第四慘 半導體、AI族群重災

聽新聞
0:00 / 0:00

北京無意發動關稅戰 傳將提議和川普政府重啟貿易談判

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
陸方渴望重啟美中貿易談判而非對抗。美聯社
陸方渴望重啟美中貿易談判而非對抗。美聯社

道瓊社引述熟悉北京思維的美中兩地人士報導，大陸方面準備提議雙方重返早先未能達成的貿易協議，以設法擺脫川普政府進一步對中國大陸加徵關稅和技術管制，可見陸方渴望啟動貿易談判而非對抗。

道瓊社指出，白宮周二起將對大陸商品加徵10%關稅，但雙方顯然都沒打算發動全面的貿易戰。況且中國大陸目前經濟狀態不佳，大陸領導人習近平早釋出和美國總統川普談判的意願。而川普也延後實施原本大部分揚言的關稅，表明他對對話仍持開放態度。

情人士向道瓊社透露，陸方初步將提議將重點擺在恢復雙方2020年初和川普政府簽署但未能落實的貿易協議。

這項所謂的「第一階段協議」，要求中國在兩年內對美增加採購規模2,000億美元的商品和服務。川普曾誇稱這是歷來「最偉大的協議」，但當時許多貿易專家和企業高層認為此目標根本不切實際。

知情人士透露，由於北京方面未能履行協議中對增加美國採購的承諾，如今準備和川普政府討論哪些領域可以擴大自美國進口的規模。

此外，知情人士還透露，陸方計劃包括向美國擴大投資，譬如在電動車電池等領域；重申不會透過貶值人民幣來獲取競爭優勢；以及承諾減少可合成芬太尼的原料出口。

據報導，為了營造積極的談判氛圍，北京還打算將抖音海外版TikTok視為「商業問題」來處理。知情人士指出，這是回應川普表示希望美中雙方各持該應用50%股份的言論。這表示大陸官方將避免干預，讓母公司字節跳動的投資人和有意收購的美國買家自行談判協議。

川普 情人 美國

延伸閱讀

川普貿易戰開打 江啟臣：台灣恐難避免關稅制裁

DeepSeek利空才逐漸消化川普又來攪局！ 達人：恐未來4年成市場揮之不去的陰霾

美國課徵加、墨高關稅 川普：取消須達成三條件

日相石破茂下週訪白宮 傳有意邀請川普出席世博開幕

相關新聞

損人不利己？川普的關稅貿易戰，對美國經濟衝擊預估

美國總統川普上台以來連發行政命令，2月1日他「兌現」自己的競選承諾，簽署對墨西哥、加拿大和中國的進口商品課徵高額關稅的命令，將於2月4日生效，旋即引發國際經貿震盪，墨、加兩大盟國迅速採取報復措施，中國也表示即將進行「必要措施」。川普對中國商品課徵10%關稅、美墨進口商品徵收25%關稅、加拿大進口能源開徵10%稅，而川普此舉除了破壞美國在盟友間的可靠貿易夥伴形象外，預估也將在其任期內對美國經濟造成2,000億美元的損失。

川普發動貿易戰Q&A一次看：他想實現什麼目標？

川普競選時承諾，第二個總統任期會將進口稅重新置於經濟政策的中心。他在2月1日邁出一中步，簽署行政令對

加墨領袖通話討論川普加徵關稅！加拿大強勢反擊 逾5省下架美國酒

美國總統川普宣布對加拿大和墨西哥所有商品徵收25%關稅，加拿大總理杜魯多和墨西哥總統薛恩鮑姆2日舉行電話會議，討論相關事...

美國課徵加、墨高關稅 川普：取消須達成三條件

美國決定對加拿大、墨西哥和中國大陸課徵高關稅，預計2月4日生效。美國總統川普2日表示，加拿大和墨西哥必須完成3條件才能取...

川普稱將與加墨領袖通話：不會有所改變、他們欠我們很多錢

美國總統川普1日下令4日起對加拿大和墨西哥所有商品徵收25%關稅，川普2日晚間表示，將於3日早上與加拿大總統杜魯多和墨西...

川普加徵關稅引發市場憂慮 日經指數狂瀉逾千點

日本股市今天收跌，日經指數跌幅一度逼近3%，主因美國總統川普對美國3大貿易夥伴徵收關稅後，市場擔心可能造成重大經濟衝擊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。