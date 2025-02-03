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WSJ批川普關稅是搞「自閉」、啟動「史上最蠢貿易戰」 川普回嗆

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
華爾街日報痛批川普的關稅開啟「史上最愚蠢的貿易戰」， 川普回嗆「老是出錯的華爾街日報」幫剝削美國的外國辯護。路透
華爾街日報痛批川普的關稅開啟「史上最愚蠢的貿易戰」， 川普回嗆「老是出錯的華爾街日報」幫剝削美國的外國辯護。路透

美國商界領袖對川普向加拿大、墨西哥和中國大陸徵收高額貿易關稅反應不一，華爾街日報社論痛批此舉是「史上最愚蠢貿易戰」。川普對此反應激烈，在自家社群媒體平台Truth Social發文回嗆。

川普上周六對從加拿大和墨西哥進口的商品徵收25%的關稅，對中國大陸製商品徵收10%關稅，這開啟了美國與三大貿易夥伴之間的貿易戰。

深具影響力的華爾街日報（WSJ）指此事令人想起歷史學者兼政治評論家路易斯（Bernard Lewis）講過的笑話，「與美國為敵有風險，但與美國做朋友卻可能致命」。而且，除中國大陸外，「川普對於向鄰國進行經濟攻擊給出的理由站不住腳」。

華爾街日報還說，「毒品可能是個藉口」，因為川普已明確表示他喜歡為關稅而關稅，「川普有時聽起來好像美國根本不該進口任何東西，美國能成為完全封閉的經濟體，一切都在國內製造」，但「這叫做自閉，這不是我們生活的世界，也不是我們該想要生活的世界，川普可能很快就會發現」。

川普氣呼呼地在Truth Social網站發文表示：「以全球主義者為首的『關稅遊說團』，以及老是出錯的華爾街日報，正努力為外國辯護，像是加拿大、墨西哥、中國大陸，族繁不及備載，它們數十年來剝削美國，在貿易、犯罪兩方面，還有有毒藥物，那被允許自由流入美國。」

川普接著說：「那種日子結束了！」「美國與加拿大、墨西哥、中國大陸（以及幾乎所有國家！）都有重大赤字，欠36兆美元，我們再也不當『愚蠢國家』了。」

柯林頓時期的美國財長桑默斯認為，即將到來的關稅是美國「自己造成的供給衝擊」。

他受訪表示：「這意味供給減少，因為我們課外國供應商的稅。那將意味更高的價格和更少的數量。對美國經濟而言，這是自我造成的傷害。我預計未來三、四個月的通膨率會因此走高，因為對人們正在購買的商品徵稅時，價格必然上升。」

一些美國商界領袖未明確對川普的關稅表達支持或反對。耶魯大學預算實驗室估計，川普的關稅將使美國家庭平均每年損失1,000至1,200美元的購買力。

稅務與諮詢業者EY的首席經濟學家Gregory Daco計算了關稅將加速通膨，由目前的2.9%增加0.4%，並使美國今年GDP減少1.5%。

全球最大銀行摩根大通的執行長戴蒙上周在瑞士達沃斯 世界經濟論壇表示，關稅威脅可以有效地「把人帶到談判桌前」，以協商更有利的貿易條款。

川普 美國 華爾街日報

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