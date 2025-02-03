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美國課徵加、墨高關稅 川普：取消須達成三條件

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

美國決定對加拿大、墨西哥和中國大陸課徵高關稅，預計2月4日生效。美國總統川普2日表示，加拿大和墨西哥必須完成3條件才能取消關稅，包括貿易平衡、阻止非法移民進入美國，以及阻止鴉片類止痛藥芬太尼（fentanyl）。

川普日前簽署行政命令，將課徵加拿大和墨西哥25%的關稅、加徵中國大陸10%的關稅，預計4日上路。

川普2日指出，美國對加拿大和墨西哥有巨大的貿易逆差，兩國必須與美國達到貿易平衡，同時阻止非法移民進入美國，並且阻止芬太尼進入美國，才能夠取消25%的高關稅；在阻止芬太尼的部分，川普說，這也包括中國大陸。

至於加拿大日前表示，將以高關稅反擊美國，川普說，美國每年補助加拿大達2000億美元，但美國得到了什麼？川普認為，美國什麼都沒有得到；川普表示，如果加拿大想玩關稅戰，他不在乎，美國可以順加拿大的意，大家一起玩。

川普預計3日上午與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）和墨西哥對話；川普說，他不預期會有戲劇性的情況發生，加拿大和墨西哥欠美國很多錢，美國實施關稅，相信他們會支付這些錢。

加拿大 川普 美國

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