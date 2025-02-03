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川普稱將與加墨領袖通話：不會有所改變、他們欠我們很多錢

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普1日下令4日起對加拿大墨西哥所有商品徵收25%關稅，川普2日晚間表示，將於3日早上與加拿大總統杜魯多和墨西哥通話，但未說明會跟墨西哥總統薛恩鮑姆還是其他人員對話。

川普說，「我不認為會出現什麼戲劇性的變化。我們徵收關稅，他們欠我們很多錢，我相信他們會付錢的。」

杜魯多和薛恩鮑姆抨擊川普的關稅政策，兩人稍早通話討論相關事宜，通話聚焦加墨的外交及經濟關係，同意在川普徵收關稅期間保持密切聯繫，保持北美的競爭力和繁榮。

加拿大 墨西哥 川普

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