川普馬斯克相繼重話抨擊 大刀轉向美國援外機構

美國總統川普今天說，一年將428億美元用於海外援助的美國國際開發總署（USAID）是由「偏激的瘋子在運作」，他正考慮如何處置；科技大亨馬斯克也稱此機構是「犯罪組織」。

綜合法新社和路透社報導，川普重掌白宮後，下令暫停對外援助計畫90天，且將全面審查，以確定相關計畫是否符合他的政策目標，後來又宣布糧食計畫和其他人道援助可在審查期間獲得豁免。不過援助人員表示，不確定性依然存在，全球一些最弱勢群體已經受到影響。

川普說，美國國際開發總署「是由一群偏激的瘋子在運作，我們正把他們踢出去…然後我們會（就其未來）做出決定」。

川普欽點馬斯克（Elon Musk）掌管政府效率部（DOGE），目標是大幅削減聯邦支出及裁員，以減少共和黨所謂的浪費和不必要支出，據報目前正將矛頭對準美國國際開發總署。

馬斯克在他的社群平台X回覆一段指控美國國際開發總署參與「流氓中央情報局（CIA）工作」和「網路審查」的影片，寫道「美國國際開發總署是一個犯罪組織」。

馬斯克隨後在沒有提供證據的情況下，發文詢問他的2.15億名追蹤者：「你們知道美國國際開發總署拿你們的稅金資助生物武器研究，包括導致數百萬人喪命的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒嗎？」

他並未詳細說明這些指控，前朝政府官員稱這類說法與俄羅斯的假資訊行動有關。

有報導說，川普希望將美國國際開發總署納入國務院。他的團隊沒有回應法新社的置評要求。

美國國際開發總署的X帳號已被停用，官方網站仍處於離線狀態。

美國國際開發總署是根據國會法案設立的獨立機構，掌管428億美元預算，用於世界各地的人道救濟和發展援助。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國際開發總署的兩名高階安全官員在禁止政府效率部人員取得機密文件後被迫休假。CNN援引多名消息人士稱，兩名政府效率部人員還希望檢視美國國際開發總署總部的員工檔案和安全系統。

至少5名消息人士說，美國國際開發總署立法和公共事務局近30名職員在一夜之間失去收發電子郵件的權限；過去一週來，被迫休假的員工人數已接近100人。

民主黨籍聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）在X上說，美國國際開發總署遭到「全面破壞」。