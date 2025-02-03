快訊

川普放話不惜動武掌控巴拿馬運河 巴拿馬宣布不續簽「一帶一路」

初六上班了！「開工紅包」招財撇步公開 讓你「做小事發大財」錢包賺滿滿

NBA／唐西奇繼續穿77號 湖人：他未來幾年將領導球隊

川普控南非沒收土地 宣布調查並中斷所有資金

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國總統川普今天指稱南非「沒收」土地和「非常惡劣對待某些階級的人民」，宣布將在調查的同時，中斷未來所有給南非的資金。但川普未就此指控提出證據。

綜合法新社和路透社報導，川普在他的社群網站「真實社群」（Truth Social）平台寫道：「南非沒收土地，並非常惡劣地對待某些階級的人民。」南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）數天前剛簽署一項土地扣押法案。

川普寫道：「美國不容許這種事，我們會採取行動…我將中斷未來所有給南非的資金，直到完成針對這種狀況的全面調查！」

根據美國政府數據，美國2023年提供近4.4億美元援助金給南非。

拉瑪佛沙上月說，他不擔心南非與川普的關係。他還說，在川普贏得選舉後，兩人曾談過話，他期待與川普政府合作。

川普第一次執政時，曾矢言調查未經證實的南非白人農民遭大規模殺害案件和暴力徵收土地情事。

南非 川普 美國

延伸閱讀

加墨領袖通話討論川普加徵關稅！加拿大強勢反擊 逾5省下架美國酒

股市不妙！川普關稅來襲 道指期貨跌逾530點 那指100期重挫

川普關稅恐指向台灣晶片 俞大㵢：台灣不是美國競爭者

上班第一天若下跌幾百點要撿便宜嗎？老牛：川普2.0時代建議用價值投資

相關新聞

美關稅戰 陸、加、墨反擊…白宮：被報復再加稅

美國總統川普宣布明天起對中國大陸加徵百分之十關稅、對加拿大與墨西哥課徵百分之廿五關稅，讓貿易戰迅速升溫。大陸表達強烈不滿...

關稅大戰 北美經濟一體化恐告終

美國總統川普簽署行政令對加拿大和墨西哥商品開徵百分之廿五關稅，引發加墨兩國不滿並進行反制。經濟學者警告，此舉引爆的貿易戰...

加墨領袖通話討論川普加徵關稅！加拿大強勢反擊 逾5省下架美國酒

美國總統川普宣布對加拿大和墨西哥所有商品徵收25%關稅，加拿大總理杜魯多和墨西哥總統薛恩鮑姆2日舉行電話會議，討論相關事...

對美報復關稅…加國總理：我不想這麼做 但只能反擊

「為什麼我們最親近的盟友鄰國選擇針對我們，而不是世上許多其他充滿挑戰的地方？」加拿大總理杜魯多對於美國對加國商品開徵百分...

反制川普 大陸將採「一攬子措施」

美國總統川普簽署行政命令對大陸商品加徵百分之十關稅，上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯研判，大陸將採取「一攬子措施」反...

川普磨刀霍霍 歐盟：備好報復措施

美國總統川普第一任期曾對歐盟及加拿大、墨西哥進口的鋼鐵加徵百分之廿五關稅、對鋁加徵百分之十關稅，歐盟則對美國威士忌、摩托...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。