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若川普兌現課徵關稅承諾 歐盟：將予以堅定反擊

中央社／ 布魯塞爾2日綜合外電報導

歐洲聯盟今天批評美國總統川普對主要貿易夥伴課徵進口關稅的決定，稱此舉「傷害所有各方」，並表示若川普兌現對歐盟進口商品課徵關稅的承諾，將予以「堅定」反擊。

法新社報導，歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）發言人表示：「歐洲聯盟就美國決定對加拿大、墨西哥和中國課徵關稅的決定感到遺憾。」

該發言人並說：「歐洲聯盟將對任何貿易夥伴對歐洲聯盟商品不公平或恣意課徵關稅的作法予以堅定回應。」

而在川普對墨西哥、加拿大、中國課徵關稅同時，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天表示，各國都因全球化而受益，不以新貿易壁壘分化世界有其重要性。

路透社報導，川普也曾威脅對歐盟課徵關稅，但迄未就此予以落實。被問到歐盟可能採取何種報復措施因應時，蕭茲表示，作為主要經濟體，這個集團「有空間可以採取行動」。

蕭茲在倫敦西北方的契克斯（Chequers）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面後說：「我們會從合作和協調的角度上，嘗試繼續維持經濟關係。」

川普 歐盟 蕭茲

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