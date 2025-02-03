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美關稅戰 陸、加、墨反擊…白宮：被報復再加稅

聯合報／ 編譯湯淑君、記者陳宥菘／綜合報導
加拿大總理杜魯多（右2）一日在渥太華宣布對美國商品課徵報復性關稅。（美聯社）
加拿大總理杜魯多（右2）一日在渥太華宣布對美國商品課徵報復性關稅。（美聯社）

美國總統川普宣布明天起對中國大陸加徵百分之十關稅、對加拿大與墨西哥課徵百分之廿五關稅，讓貿易戰迅速升溫。大陸表達強烈不滿，將向世界貿易組織提起訴訟並採反制措施；加拿大與墨西哥也宣布對美商品徵收報復性關稅。

川普在美國時間一日簽署行政命令，自四日起對加拿大和墨西哥輸美商品課徵百分之廿五關稅，對中國大陸商品加徵百分之十關稅，以解決類鴉片止痛藥芬太尼和非法移民入美的國家緊急狀態。

美國總統川普（右）一月卅一日簽署命令任命柏根為內政部長，隨後談到對墨西哥、加拿大和中國大陸加徵關稅。（法新社）
美國總統川普（右）一月卅一日簽署命令任命柏根為內政部長，隨後談到對墨西哥、加拿大和中國大陸加徵關稅。（法新社）

大陸 「勢必影響合作禁毒」

川普簽署行政命令後，大陸商務部昨天表示，美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，不僅無益解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。對美方的錯誤做法，中方將向世貿組織提起訴訟，並將採取相應反制措施堅定維護自身權益。大陸外交部也表示美國此舉「勢必影響並損害雙方今後合作禁毒問題」。

加國 對千億美元商品加稅

加、墨兩國也迅速宣布反制美方。加拿大總理杜魯多宣布，將對總值一○五○億美元的美國商品徵收百分之廿五關稅，並從四日起先對價值二百億美元的美國商品徵收關稅，隨後在廿一天內對其餘八百五十億美元美國產品徵收進一步關稅。

加拿大將對美國的啤酒、葡萄酒、食品和家用電器加徵關稅，並考慮對關鍵礦產採取措施。杜魯多敦促加拿大人購買加拿大產品，考慮在國內度假。

墨國 啟用Ｂ計畫進行反制

墨西哥總統薛恩鮑姆則說，墨西哥將採取反制措施，包括報復性關稅。她表示已指示墨西哥經濟部長啟用墨西哥政府此前準備的「Ｂ計畫」，向美國輸墨產品加徵關稅。

川普一日在佛州海湖莊園打高球，接著簽署這道命令。路透報導，白宮發言人費爾茲表示，美國將對加國能源商品僅徵百分之十的關稅，但對墨國進口能源產品將徵收完整的百分之廿五關稅。

低於 800美元小包裹將課稅

川普根據「國際緊急經濟權力法」宣布國家進入緊急狀態，下令加徵關稅。白宮發言人說，川普的行政命令還包含報復條款。這意味若任何國家對美國實施報復性關稅，美國會進一步提高關稅。

美國官員表示，川普還撤銷價值低於八百美元小包裹的關稅豁免，這意味小包裹將被徵收關稅，影響電子商務和線上零售。此舉主要波及大陸業者，包含阿里巴巴、京東、拼多多的Temu及專注時尚領域的Shein。

川普 打算對歐盟提高關稅

這只是川普貿易戰的起手式。他一月卅一日在白宮橢圓形辦公室說，最快二月中旬就將對電腦晶片、製藥、鋼、鋁、銅、石油和天然氣等產業祭出新一波關稅，並打算對歐盟提高關稅，因為歐盟「對我們很不好」。

川普提到的對電腦晶片等產業新一波關稅，考慮開徵的日期在二月十七日左右。

學者憂 消費者、企業重傷

華府智庫租稅基金會估計，川普這波關稅將導致美國每個家庭平均增加支出八百卅美元。經濟學家警告，新一輪貿易戰一旦爆發，將推升進口材料和物價成本、打擊美國企業和消費者，進而傷害經濟。

美進口產品 墨加陸居前3 製表／國際中心、財經中心
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加拿大 川普 美國

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