美加徵關稅 陸、加、墨反擊

美國總統川普1日簽署行政命令，4日起對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%關稅，對中國大陸商品則再加徵10%關稅。加拿大隨即展開反擊，對價值1,550億加幣（約1,070億美元）的美國產品加徵25%關稅；墨西哥則揚言將採取報復性措施。中國大陸也誓言要報復美國，但暫未宣布加徵關稅。

川普1日在他的佛州海湖莊園打高球，接著簽署這道命令。路透報導，白宮發言人費爾茲表示，美國將對加國能源商品僅徵10%的關稅，但對墨國進口能源產品將徵收完整的25%關稅。

川普根據「國際緊急經濟權力法」宣布國家進入緊急狀態，下令加徵關稅。白宮發言人說，川普的行政命令還包含報復條款。這意味若任何國家對美國實施報復性關稅，美國也會再擴大關稅。

美提高關稅，各國回應

中國大陸商務部2日發布聲明，表示將採取必要反制措施，將向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，並稱美國此舉「勢必影響並損害雙方今後合作禁毒問題」。但官方聲明沒有任何具體的反制措施，也沒有明確威脅將課徵報復性關稅，顯示北京當局的反應似乎更加謹慎。

一位美國官員表示，川普還撤銷了對小包裹的所謂最低價值豁免，這意味著小件貨物將被廣泛徵收關稅，並影響電子商務和線上零售。

加拿大總理杜魯多宣布，將對總值1,050億美元的美國商品徵收25%關稅，並從4日起先對價值200億美元的美國商品徵收關稅，隨後在21天內對其餘850億美元美國產品徵收進一步關稅。

加拿大將對美國的啤酒、葡萄酒、食品和家用電器加徵關稅，並考慮對關鍵礦產採取措施。杜魯多並敦促人民購買本國製產品，在國內度假。

墨西哥總統薛恩鮑姆則說將採取反制措施，包括報復性關稅。她表示已指示經濟部長啟用政府之前準備的「B計畫」，向美國輸墨產品加徵關稅。

近幾個月來，川普一再揚言要對這三國徵收關稅，呼籲加墨中採取更多措施打擊非法移民，及遏止合成鴉片類藥物芬太尼流入美國。白宮表示，這些關稅將維持不變，直到危機緩解，但並未詳述加墨中需要採取哪些措施才能獲得緩解。

香港經濟學者徐家健向香港電台表示，美國對大陸貨品加徵10%關稅的同時，亦對加、墨加徵更大幅度關稅，這些會被消費者及生產商分別吸收，因此認為不會太削弱大陸貨品競爭力，預料中美雙方將在未來數月談判磋商。因應美方目前的加稅幅度，人民幣的貶值壓力較預期小，相信人行將讓人民幣貶值的幅度少於10%。