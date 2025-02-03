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對美報復關稅…加國總理：我不想這麼做 但只能反擊

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

「為什麼我們最親近的盟友鄰國選擇針對我們，而不是世上許多其他充滿挑戰的地方？」加拿大總理杜魯多對於美國對加國商品開徵百分之廿五關稅直言「讓加拿大人感到困惑」，抱怨本應是盟友的美國竟對加國發動貿易攻擊，而且拒絕溝通。

杜魯多透露，川普第二任就職以來，他一直嘗試聯繫川普，卻完全沒有回音；他希望向川普表明，最好是以合作夥伴的身分共同應對毒品和移民等挑戰，而不是貿易爭端中的戰鬥對手。

杜魯多說，他不想這麼做，但只能反擊。他宣布對上千億美元美國商品課徵百分之廿五報復性關稅，涵蓋啤酒、葡萄酒和波本威士忌、水果、果汁、蔬菜、香水、衣服、鞋子、家用電器、家具、運動器材及木材和塑膠等材料，他並考慮對關鍵礦產輸美採管制措施，還呼籲加拿大人消費選擇國貨，放棄佛州橙汁、美國威士忌，還有不要到美國度假。

不過，杜魯道也不忘柔性喊話，強調美加同盟的悠久歷史，並稱「如果川普總統想為美國開啟一個新的『黃金時代』，那麼更好的途徑是與加拿大合作，而不是懲罰我們」。杜魯道也對美國人民說，川普的決策危及美國人的工作，也造成美國物價上漲，「關稅已為美國人民帶來後果」。

另外，路透報導，墨西哥總統薛恩鮑姆在社群平台Ｘ發表長文，強調墨西哥無意與北邊鄰國衝突，希望尋求合作和對話。薛恩鮑姆說，她已指示經濟部長執行退而求其次的備案計畫，包括以關稅和非關稅措施來捍衛墨西哥利益。

薛恩鮑姆多次試圖緩解與川普及其政府間的緊張關係，她表示自去年十月上任以來，已查獲二千萬劑芬太尼，並拘留超過一萬名與毒品販運有關的個人。

紐約時報報導，薛恩鮑姆駁斥美國稱墨西哥政府與毒品走私者合作，並呼籲美國應在國內遏制毒品需求。薛恩鮑姆說，如果美國政府希望解決奪走數百萬美國人生命的芬太尼危機，他們可以「打擊在主要城市街頭的毒品販賣，但他們並未這麼做」。

川普 毒品 美國

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