快訊

大樂透頭獎開出！獎落這縣市「一人獨得1.59億元」 幸運兒明天免開工

在台吃飯常聞1味道…日本人驚「怎能忍受」 鄉民：我也撐不住

韓媒：若美課關稅爆發貿易戰 南韓出口恐減逾兆元

中央社／ 首爾2日綜合外電報導
南韓首爾明洞街頭。 圖／歐新社
南韓首爾明洞街頭。 圖／歐新社

美國總統川普將於4日起對加拿大與墨西哥課徵25%關稅，以及對中國加徵10%關稅，韓國媒體分析，若是因此爆發全球貿易戰，可能導致韓國出口最多減少448億美元（約新台幣1.47兆）。

韓國媒體「每日經濟」今天報導，448億美元相當於去年韓國出口總額的6.5%，特別是對美出口量較多的汽車和家電產業等，可能會遭受嚴重衝擊。

報導說，在這種情況下，部分海外經濟分析機構預測，今年韓國經濟將只成長1.1%，若是國內物價增幅也超過2%，出現不穩定局面，有可能引發停滯性通貨膨脹（經濟成長趨緩的物價上漲）。

韓國產業研究院推測，如果美國徵收關稅，韓國對美國的出口將減少9.3%至13.1%。

南韓 川普 美國 關稅

延伸閱讀

川普關稅政策 日本財長：高度關切對全球經貿影響

新聞稿出包挨批「低級錯誤」 川普前助理狠酸：白癡才能在白宮工作

川普對陸加徵10%關稅 專家評「影響不大」：但為美中新貿易戰揭幕

哈瑪斯再釋3人質 阿拉伯陣營拒川普「清空加薩」論

相關新聞

新聞稿出包挨批「低級錯誤」 川普前助理狠酸：白癡才能在白宮工作

美國總統川普（Donald Trump）1月26日發文批評南美國家哥倫比亞，但很快有人發現白宮發布的新聞稿中...

川普對陸加徵10%關稅 專家評「影響不大」：但為美中新貿易戰揭幕

法新社2日引述幾名分析家報導，美國總統川普宣布的新關稅大概不會對中國大陸經濟產生重大影響，但可能為另一場激烈的美中貿易戰...

韓媒：若美課關稅爆發貿易戰 南韓出口恐減逾兆元

美國總統川普將於4日起對加拿大與墨西哥課徵25%關稅，以及對中國加徵10%關稅，韓國媒體分析，若是因此爆發全球貿易戰，可...

川普對加墨祭關稅 恐衝擊汽車、電子及農產品

美國總統川普將於4日起對加拿大與墨西哥課徵25%的關稅，分析人士預料，這將衝擊汽車和電子產業，又因美國農產品進口主要仰賴...

川普關稅政策 日本財長：高度關切對全球經貿影響

日本財務大臣加藤勝信今天表示，美國總統川普向主要貿易夥伴加拿大、墨西哥與中國課徵關稅，對於全球經貿可能造成的影響，日本「...

川普政府新規：美疾管中心科學家發表論文不得提LGBT跨性者或懷孕者

紐約時報1日報導，美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevent...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。