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川普對加墨祭關稅 恐衝擊汽車、電子及農產品

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美國總統川普將於4日起對加拿大與墨西哥課徵25%的關稅。圖／法新社
美國總統川普將於4日起對加拿大與墨西哥課徵25%的關稅。圖／法新社

美國總統川普將於4日起對加拿大墨西哥課徵25%的關稅，分析人士預料，這將衝擊汽車和電子產業，又因美國農產品進口主要仰賴這兩國，意味關稅將造成熱門食品如酪梨和番茄價格上揚。

法新社報導，據加拿大統計局（StatisticsCanada），加國近8成的商品出口至美國，價值高達約莫4100億美元（約新台幣13.5兆）。

有鑑於加拿大對美出口的商品，汽車與能源就占了超過40%，因此徵收25%關稅將對加國這兩個產業造成嚴重衝擊。

而美國的建材也是進口自加拿大，如此一來，課徵關稅可能會造成建築成本上揚，美國全國住宅建商協會（National Association of Home Builders）主席哈里斯（Carl Harris）表示，軟木和石膏是建商所需的兩項重要建材，超過7成的進口來自加拿大和墨西哥。

至於墨西哥方面，據墨西哥國家統計局（NationalInstitute of Statistics），去年墨國外銷的商品中，有84%出口至美國，金額超過5100億美元（約新台幣16.8兆）。

涵蓋車輛與零組件的汽車產業，以及電子與機械產業，極可能遭受最嚴重的衝擊。凱投宏觀（CapitalEconomics）分析師說，墨西哥的上述產業產品約莫半數銷往美國。

川普對加拿大和墨西哥課徵25%的關稅，也可能對於食品造成影響，據美國農業部，2023年，美國蔬菜的進口63%來自墨西哥，至於水果和堅果的進口，來自墨西哥所占比例將近5成。

美國的酪梨超過8成來自墨西哥，意味著進口成本攀升，像是酪梨醬等食品售價也會隨之上漲。

經濟學家警告，美國的高額關稅與其他報復措施，可能造成加拿大與墨西哥的經濟陷入衰退。

加拿大 墨西哥 川普 美國 關稅

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