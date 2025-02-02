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川普關稅政策 日本財長：高度關切對全球經貿影響
日本財務大臣加藤勝信今天表示，美國總統川普向主要貿易夥伴加拿大、墨西哥與中國課徵關稅，對於全球經貿可能造成的影響，日本「高度關切」。
法新社報導，川普（Donald Trump）已經宣布，加拿大和墨西哥輸往美國的商品從4日起將面臨25%關稅，同時早已面臨各項關稅的中國商品，會加徵10%關稅。
川普宣布前述政策，有可能引發能源、汽車、食品等供應鏈的動盪。
加藤勝信今天在富士電視台的節目中表示：「我們高度關切這些關稅將如何影響全球經濟。」
加藤勝信也強調，川普關稅政策對於外匯市場可能造成的影響，有必要「徹底評估」。
他還說：「日本必須仔細審視這些政策及其影響，並採取合宜的措施。」
川普曾聲稱，課徵關稅的措施，目的是為了懲罰無法遏阻非法移民與強效類鴉片止痛劑芬太尼（Fentanyl）等毒品湧入美國的國家。
對於川普課徵關稅，中國、加拿大及墨西哥都矢言要予以因應。
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