新聞稿出包挨批「低級錯誤」 川普前助理狠酸：白癡才能在白宮工作
美國總統川普（Donald Trump）1月26日發文批評南美國家哥倫比亞，但很快有人發現白宮發布的新聞稿中，錯誤地把哥倫比亞國名Colombia寫成Columbia，有網友嘲笑川普政府「傻傻分不清」，把它當作美國哥倫比亞大學（Columbia University）。
▼白宮拼錯「哥倫比亞」國名
新聞稿在社交平台遭到不少網友嘲笑，有人指出「Columbia」其實是美國紐約市哥倫比亞大學（Columbia University in the City of New York）的名稱，也有反對川普的人表示，這是非常低級的錯誤。
《華盛頓郵報》白宮經濟記者斯坦（Jeff Stein）對此諷刺道：「我知道巴倫（Barron Trump，川普幼子）要去上紐約大學（NYU），但這似乎有點過頭了。」
川普前競選助理德爾加多（AJ Delgado）則表示，「白宮新聞稿真的串錯『哥倫比亞』了嗎？我記得在2016年競選時，我必須非常認真地糾正其他人草稿中的基礎錯誤，但現在……哇！」
她還無情地批評指：「只有白癡中的白癡才能在白宮工作。」
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文章授權轉載自《香港01》
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