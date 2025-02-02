川普對陸加徵10%關稅 專家評「影響不大」：但為美中新貿易戰揭幕

法新社2日引述幾名分析家報導，美國總統川普宣布的新關稅大概不會對中國大陸經濟產生重大影響，但可能為另一場激烈的美中貿易戰打響第一砲。

川普1日宣布將對大陸輸美商品加徵10%關稅。彭博經濟研究指出，10%關稅可能打垮40%大陸輸美商品，影響大陸國內生產毛額（GDP）的0.9%。該數字雖只是大陸廣大經濟體的一小部分，但可能對北京決策者造成額外壓力；大陸已正面臨成長放緩、房市危機和國內消費疲軟等問題。

總部設在上海的保銀資本管理公司總裁張智威說，川普的行動對大陸經濟不算很大衝擊；北京今年已將關稅增加考量在內，川普這次動作不太可能改變對大陸宏觀前景的市場預期。張智威也不認為大陸需要採取人民幣匯率貶值等行動，來抵銷新關稅的衝擊。

幾名專家說，川普的目標似乎較著重美國與加拿大、墨西哥的貿易關係，而非大陸。川普已宣布要對加、墨輸美商品課徵25%關稅；加拿大能源商品除外，課10%關稅。

凱投宏觀公司首席北美經濟學家艾希華斯指出，被川普加關稅的國家已矢言報復，川普也承諾未來將課更多關稅，川普這次舉動「只是第一擊」，今後可能演變為非常具破壞性的全球貿易戰。

大陸已說將對川普關稅採取相應反制措施，但尚未詳述其行動。法國外貿銀行資深經濟學家吳卓殷說，大陸可能對美國進口商品施加關稅回應、限制關鍵物資出口和限制部分美國企業的市場准入；同時，大陸也可能將此視為機會，以分化美國盟友並和其他國家營造更緊密關係。

張智威另說，中美貿易談判將是很長的過程，「我認為這只是開始。我們將拭目以待，看美國是否將進一步提高對中關稅」。