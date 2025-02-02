川普以關稅手段解芬太尼危機 美學者看法不一

美國總統川普正式對墨西哥、加拿大、中國徵收關稅以打擊芬太尼流入美國，衝擊全球供應鏈。哈德遜研究所長華特斯認為打級毒品必須從源頭根除供應，邁阿密大學社會政策教授柯茲則表示抑制需求才是關鍵。

川普（Donald Trump）上任火速履行競選承諾應對美國芬太尼（fentanyl）危機，對南、北鄰國墨西哥和加拿大進口商品徵收25%關稅，對中國商品徵收10%關稅。

他在聲明中強調，必須立即採取行動來終結這場公共衛生危機及國家緊急狀態。

對於川普以關稅手段解決芬太尼危機的有效性，華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）所長華特斯（John Walters）及美國前司法部長、現任研究員巴爾（William Barr）共同撰文指出，川普的措施將更有效遏制非法毒品日益猖獗帶來的危害。

文章寫道，過去幾年，非法毒品如同海嘯流入美國，芬太尼藥丸查獲量從2020年的400萬顆激增至去年的1.15億顆。毒品走私危機對美國社會造成的破壞是「災難性的」。

文章認為，打擊毒品真正要有進展必須從源頭根除毒品供應。美國擁有黃金機會，因為毒品供應鏈已變得高度集中，中國製造非法毒品、墨西哥販毒集團進行毒品加工和分銷，這些國家政府默許縱容了非法活動，美國的行動將是「一記決定性的重拳」。

文章並指出，川普初步的關稅措施是關鍵第一步，如果無法取得預期成果，還有進一步的手段：包括提高關稅、針對涉及毒品交易的中國製藥公司實施制裁、對涉及洗錢的中國銀行實施制裁，並且協助芬太尼受害者對中國生產毒品的公司提出訴訟。

文章肯定川普採取徵收關稅措施，指出美國無法容忍失敗的毒品國家用毒淹沒美國，唯一的方法就是利用美國的經濟影響力，迫使墨西哥政府對販毒集團採取行動。

邁阿密大學專注社會政策研究的教授柯茲（RodneyCoates）日前則在非營利媒體The Conversation刊文指出，關稅對芬太尼危機起不了作用。

柯茲認為，川普第一任期內，美國對中國進口商品的平均稅率從3%上升至11%，儘管來自中國的商品數量略有下降，中國仍然是美國的第二大商品供應國。

他引述瑞士和法國做法指出，「需求」才是推動非法市場的核心動力，未能抑制需求就像在大量出血的傷口上貼膠布，無法解決根本問題，美國需要更系統化的措施。

許多經濟學家示警，徵稅恐導致物價上漲影響消費者，並且對全球供應鏈造成衝擊。