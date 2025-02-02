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美推關稅、增防衛預算 經濟政策反彈多

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
面對川普的關稅戰，各國大多都有所反彈，不過在國防預算上，目前北約與歐盟都打算提高負擔。中央社
面對川普的關稅戰，各國大多都有所反彈，不過在國防預算上，目前北約與歐盟都打算提高負擔。中央社

針對美國總統川普1日起加徵加拿大、墨西哥25%關稅、中國加徵10%關稅，加拿大已揚言從石油、農產品或美國各州出口品（尤其是酒精類）進行反制，墨西哥則表示關稅對美國進口酪梨與汽車零組件更傷；但在國防上，川普要求其他西方國家增加國防支出，北約與歐盟的接受度相對高，紛紛表示願意提高防衛預算。

美加恐上演貿易戰

根據《英國廣播公司》報導，美國1日起對加拿大與墨西哥多數進口產品加徵25%關稅、加拿大能源進口品加徵10%，中國進口品加徵10%關稅。加拿大的關稅最快4日起就會生效，也讓美國零售業公會呼籲4國應該進行關稅談判，並對川普喊話說，若增加關稅恐增加美國消費者購買日常用品的負擔。

對此，加拿大英屬哥倫比亞州宣布，將停止進口美國紅州（共和黨執政）的酒精類飲料，安大略省也考慮取消美國酒精進口優惠。《CBS新聞網》提到，若川普加徵關稅，加拿大經濟成長率恐衰退3.6%、墨西哥2%，但美國的通膨也可能會從3%提高到4%，距離聯準會希望的2%通膨標準愈來愈遠。

歐洲將升防衛預算

《英廣》提到，比起加拿大揚言反制，墨西哥仍希望避免貿易戰，因為還有美墨邊境問題是兩國的主要爭點。至於中國，目前商務部僅表示，課徵關稅對中國與美國自己都不利。據統計，關稅主要影響美國的部分還有加拿大的牛肉，還有墨西哥的草莓，美國大台的汽車有可能每台平均漲價3千美元。

不過《英廣》另一篇報導提到，對於川普上任後呼籲歐洲各國加強自我防衛經費，歐盟外交部長卡拉絲表示，歐盟各國國防預算佔GDP約1.9%，確實有提升到3%的必要，畢竟俄羅斯已經將國防支出提升到GDP的9%，歐盟各國也應該適度提高國防預算，遏止俄羅斯繼續擴張。

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