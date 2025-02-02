北美關稅戰開打！加拿大墨西哥宣布對美實施報復關稅 2月4日同步生效

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聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
墨西哥華雷斯城的國旗，由左至右依序為墨西哥、美國與加拿大國旗。路透
墨西哥華雷斯城的國旗，由左至右依序為墨西哥、美國與加拿大國旗。路透

美國總統川普2月1日下令4日起以打擊毒品販運和移民為由，對加拿大和墨西哥商品開徵25%關稅。同日，加拿大總理杜魯多和墨西哥總統薛恩鮑姆不甘示弱回擊，杜魯多稍早宣布對總額約1060億美元的美國商品開徵25%關稅，薛恩鮑姆也指示經濟部長研擬關稅和其他報復措施。

紐約時報報導，杜魯多2月1日晚間發表演說，表示加拿大將在2月4日起對約200億美元美國商品徵收25%關稅，並接續在3周內對其他約850億美元美國商品比照辦理，以利加拿大供應鏈進行調整。

杜魯多還呼籲加拿大人消費時選擇國貨，放棄佛州橙汁、肯塔基州波本威士忌，還有不要到美國度假。

杜魯多表示，加拿大人「感到困惑」，他說，「為什麼我們最親近的盟友鄰國選擇針對我們，而不是世上許多其他充滿挑戰的地方」。

杜魯多更透露，從川普第二任就職以來，他一直嘗試與川普通話卻並未成功。

另外，路透報導，薛恩鮑姆在社群平台X發表一篇長文，強調墨西哥無意與北邊鄰國衝突，而希望尋求合作和對話。但薛恩鮑姆也說，她已指示經濟部長執行退而求其次的備案計畫，包括以關稅和非關稅措施，捍衛墨西哥利益。

薛恩鮑姆多次試圖緩解與川普及其政府間的緊張關係，表示自從去年10月上任以來，已經查獲2000萬劑量的芬太尼，並拘留超過1萬名與毒品販運有關的個人。

紐約時報指出，薛恩鮑姆在文中駁斥美國稱墨西哥政府與毒品走私者合作，並呼籲美國應該在國內遏制毒品需求。

薛恩鮑姆說，如果美國政府及其機構希望解決奪走數百萬美國人生命的芬太尼危機，他們可以「打擊在主要城市街頭的毒品販賣，但他們並未這麼做。」

加拿大 杜魯多 美國

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