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川普揚言奪運河 美國務卿出訪巴拿馬備受關注

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐。路透
美國國務卿魯比歐。路透

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天啟程前往巴拿馬，展開他就任後第一次出訪行程。鑒於總統川普揚言將收回巴拿馬運河，魯比歐此行備受關注。

法新社報導，魯比歐此行除了巴拿馬，也將前往薩爾瓦多、哥斯大黎加、瓜地馬拉和多明尼加共和國這4個拉美國家，聚焦移民議題。這樣的安排相當罕見，因為過去歷任國務卿的首場海外行多著重於和主要盟國洽談合作事宜。

美國1999年將巴拿馬運河（Panama Canal）移交給巴拿馬，但川普直指中國透過投資周邊港口的方式擁有過多控制權，並說他不排除動用武力收回巴拿馬運河。

至於魯比歐會不會依照川普揚言的收回巴拿馬運河，若要收回又要怎麼收，目前還是未知數。部分專家認為，川普僅是施壓，並藉由美國擴大投資這條運河來宣布勝利。

魯比歐在出訪前接受衛星廣播電台SiriusXM訪問時，淡化軍事選項，但也未直接反駁川普。他表示，「我認為總統已表明，他希望重新管理運河，但顯然巴拿馬人不太支持這個想法」。

他承認，巴拿馬政府「普遍是親美的」，但也說道，對美國而言，巴拿馬運河有著「核心國家利益」。

魯比歐說：「我們不能讓任何外國勢力，尤其是中國，對它（巴拿馬運河）握有目前這般的潛在控制權。這種情況不能持續下去。」

川普 巴拿馬運河 美國

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