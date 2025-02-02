川普揚言奪運河 美國務卿出訪巴拿馬備受關注
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天啟程前往巴拿馬，展開他就任後第一次出訪行程。鑒於總統川普揚言將收回巴拿馬運河，魯比歐此行備受關注。
法新社報導，魯比歐此行除了巴拿馬，也將前往薩爾瓦多、哥斯大黎加、瓜地馬拉和多明尼加共和國這4個拉美國家，聚焦移民議題。這樣的安排相當罕見，因為過去歷任國務卿的首場海外行多著重於和主要盟國洽談合作事宜。
美國1999年將巴拿馬運河（Panama Canal）移交給巴拿馬，但川普直指中國透過投資周邊港口的方式擁有過多控制權，並說他不排除動用武力收回巴拿馬運河。
至於魯比歐會不會依照川普揚言的收回巴拿馬運河，若要收回又要怎麼收，目前還是未知數。部分專家認為，川普僅是施壓，並藉由美國擴大投資這條運河來宣布勝利。
魯比歐在出訪前接受衛星廣播電台SiriusXM訪問時，淡化軍事選項，但也未直接反駁川普。他表示，「我認為總統已表明，他希望重新管理運河，但顯然巴拿馬人不太支持這個想法」。
他承認，巴拿馬政府「普遍是親美的」，但也說道，對美國而言，巴拿馬運河有著「核心國家利益」。
魯比歐說：「我們不能讓任何外國勢力，尤其是中國，對它（巴拿馬運河）握有目前這般的潛在控制權。這種情況不能持續下去。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言