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川普開鍘 消費者金融保護局負責人遭解職

中央社／ 棕櫚灘1日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普已將消費者金融保護局（CFPB）局長解職，是這位共和黨籍總統重塑聯邦政府的最新舉措。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，邱普拉（Rohit Chopra）2021年獲時任總統拜登任命為金融保護局局長，任期5年。他因對金融機構施加有利於消費者權益的諸項限制，而成為共和黨議員的眼中釘。

他今天在社群平台X發文表示，自己任期已被提前終止。

他寫道：「每天，全美各地的民眾與我們分享他們的想法和經驗。你們協助了我們追究大企業及其高層違法行為的責任，並讓我們的工作更完善。」

倡導團體「進步改革競選委員會」（ProgressiveChange Campaign Committee）抨擊川普將邱普拉解職的舉措等於「直接給了華爾街一份大禮」，並指控川普「屈服於壓力」。

邱普拉多次與美國幾大銀行發生衝突，特別是有關透支手續費過高的問題，他也積極推動升高監管線上支付應用程式。

消費者金融保護局於2011年設立，意在遏止造成2008年金融海嘯的金融逾矩狀況。

川普重返白宮後為掌控聯邦政府，展開一連串人事調整。這類人事異動在美國政權交替期間並不罕見，但川普1月20日宣誓就職以來相關作為的速度和規模讓人訝異。

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