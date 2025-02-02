川普下令2月4日正式對「加墨中」加徵高關稅 新令包含1項追加報復條款

美國總統川普2月1日下令，4日起對加拿大、墨西哥輸美商品徵收25%關稅，並對中國商品加徵10%關稅，唯獨對加拿大出口能源將適用較低的10%稅率。正在角逐加拿大總理的前財政部長方慧蘭先前呼籲，對億萬富豪馬斯克的特斯拉開徵巨額關稅，不過，川普新命令已寫明，若任何國家採取報復，美國將再提高關稅，國際關稅戰恐將揭開序幕。

路透指出，加拿大出口石油將適用較低的10%關稅，而預計2月中旬將對石油和天然氣等實施新關稅。至於墨西哥出口能源2月初即適用新的25%關稅。

美國財經媒體CNBC報導，川普政府表示新關稅將在芬太尼和非法移民危機緩解後解除，但並未說明標準；而且命令中包括一項報復條款，若任何國家選擇進行報復，表現採取進一步行動的訊號，美國可能會再提高關稅。

金融時報報導，方慧蘭1月31日表示應該拿川普「億萬富豪麻吉」馬斯克旗下的特斯拉開刀。

方慧蘭主張：「如果美國對加拿大徵收不公平的關稅，加拿大必須威脅對所有特斯拉汽車徵收100%的關稅，並對美國的葡萄酒、啤酒和烈酒徵收100%的關稅。」

方慧蘭還說：「藉由針對投給川普的共和黨州和他那些億萬富豪麻吉生產的商品，加拿大可以對白宮施加無法避免的政治壓力。」

金融時報描述，方慧蘭作為加拿大最重要的政治人物之一，這番標誌著渥太華與華府的貿易爭端急劇升級，並在川普2月1日敲定新關稅後正式爆發。