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川普關稅期限逼近 加拿大官員：美國2月4日開始徵收關稅

中央社／ 佛州棕櫚灘1日綜合外電報導

美國白宮昨天宣布，2月1日起將對加拿大、墨西哥輸美商品徵收25%關稅，並對中國商品徵收10%關稅。法新社報導，渥太華已接獲通知，關稅措施將於4日生效。

根據加國政府消息人士，美國當局已通知渥太華（Ottawa），2月4日起將針對除石油等能源產品之外的所有出口產品徵收25%關稅。

該名官員指出，加拿大出口能源將適用較低的10%稅率。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）1月31日在白宮新聞簡報會上說：「總統（川普）明天將對墨西哥和加拿大徵收25%關稅，對中國徵收10%，因為非法（類鴉片止痛劑）芬太尼（Fentanyl）源自他們並允其流入我國，導致數千萬美國人死亡。」

2名加國政府消息人士告訴法新社，總理杜魯道（Justin Trudeau）預計於下午6時（格林威治標準時間23時）左右召開記者會，以就關稅問題做出「堅定有力」的回應。

加拿大 白宮 美國

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