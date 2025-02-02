川普：委內瑞拉同意接受遣返移民 包括幫派份子
美國總統川普今天表示，委內瑞拉已同意接受遭美國驅逐出境的非法移民，其中包括委國幫派成員。
法新社報導，川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）寫道：「委內瑞拉已同意接收所有在美國紮營的委內瑞拉非法移民，包括『阿拉瓜火車』（Tren de Aragua）幫派成員，讓他們回國」。他也對1月31日自委國遣返回國的6名美國人表示歡迎。
川普表示：「委內瑞拉還同意提供遣返的交通工具。我們正向所有國家遣返創紀錄數量的非法移民，而且所有國家都同意接受遣返。」
川普特使格瑞尼爾（Richard Grenell）和委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）會晤後，美籍遭拘留者於1月31日獲釋並返回美國。
格瑞尼爾曾親訪委國首都卡拉卡斯（Caracas），要求馬杜洛政府無條件接受遭美國驅逐出境的委國公民，否則將面臨後果。
川普承諾進行美國史上規模最大的驅逐行動，矢言驅逐數百萬非法移民，其中許多人都來自拉丁美洲國家。
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