川普：很快與普亭結束俄烏戰

美國總統川普一月卅一日表示，他的政府已與俄羅斯就俄烏戰爭進行非常認真、嚴肅的討論，而且他與俄國總統普亭可能很快就會採取重大並有意義的行動來結束這場戰爭。

川普表示，「我們（兩人）會談話，我也認為（屆時）大概會做些很重大又有意義的事」；「我們想結束那場戰爭」，川普並重申若自己二○二二年二月廿四日俄國入侵烏克蘭時還是總統，俄烏戰爭就不會發生。

川普沒透露是哪位美國政府官員已和俄方人士接觸，只說雙方已正在談判。至於他是否已和普亭直接通話，他則避談，只說「我不想講那個部分」。

此外，中央社駐美記者一日報導，美國總統川普一月卅日簽署行政命令時，媒體詢問有報導指稱中國大陸國家主席習近平可能「要求你拒絕可能的台獨」，以在俄烏戰爭上提供協助。川普則回應說「沒有，我們從沒討論過」。

另外，川普去年十一月宣布任命的總統特助兼烏克蘭-俄羅斯特使凱洛格一月卅一日對美國福斯新聞說，結束俄烏戰爭對美國好、對全球也好。他還說，在幾個月內、而非幾年內，實現俄烏停火與持久和平並非不可能。

退役美國陸軍中將凱洛格曾是川普第一任的白宮國安會幕僚長。他提到川普正向基輔及莫斯科提供俄烏和談的籌碼。

凱洛格指稱，「（川普）他清楚要在哪施壓、在哪不施壓。但是更重要的是，他將替烏俄雙方創造籌碼，他擅長（達成）交易」。