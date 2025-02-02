美國總統川普加稅大刀 揮向各產業

美國總統川普證實，1日起對墨西哥、加拿大和中國大陸進口貨加徵關稅，未來數月關稅大刀也將揮向晶片、製藥、金屬、石油等產業以及歐盟產品，顯示關稅不只是談判工具。

經濟學家警告，新一輪貿易戰一旦爆發，將推升進口材料和物價成本、打擊美國企業和消費者，進而傷害經濟。

白宮發言人李維特31日表示，川普將簽署行政命令，對墨西哥和加拿大進口貨重課25%關稅，並對中國大陸產品加徵10%關稅，沒有寬限期。川普隨後在白宮答覆媒體提問時坦承，新關稅可能在市場造成一些「干擾」，但此舉有助縮小貿易逆差。

川普表示，他「終究」會對晶片及其相關產品徵收關稅，並擴及石油、天然氣、鋼、鋁、銅和藥品。其中，鋼鋁關稅最快2月生效，石油與天然氣關稅2月18日前後上路。新關稅將疊加在既有關稅之上。不過，對加拿大石油課的關稅「或許」會減為10%，其他產品照課25%。

川普強調，關稅「不是一種談判工具，純粹是經濟考量。我們對這三國逆差都很大。」他還說，任憑加、墨兩國試著挽救，一夕間也不可能說服他回心轉意。

不止於此，川普還揚言「絕對會」對享有巨大貿易順差的歐盟課徵關稅，因為美國汽車、農業以及其他產品受到「非常糟糕」的待遇。

經濟學家警告，大規模徵收關稅將擾亂供應鏈、傷害美國經濟，也可能重燃通膨，因為進口商會把增加的成本轉嫁給消費者。