川普新關稅 陸、加、墨擬出招回擊

美國白宮宣布，將對來自墨西哥和加拿大的商品徵收25%的關稅，對來自中國的進口商品徵收10%的關稅。中國駐美大使館發言人表示，中方「堅決反對」川普的新關稅，並補充說：「貿易戰和關稅戰沒有贏家，這不符合任何一方的利益，也不符合世界的利益。」

路透引述消息人士稱，加拿大已經制定了立即採取關稅報復措施的詳細目標，其中包括對佛羅里達橙汁徵收關稅。墨西哥總統薛恩鮑姆也威脅要報復，但表示她將「冷靜等待」川普的關稅決定。

加拿大政府則揚言採取強力但合理的報復，並呼籲加拿大人民共體時艱。加拿大總理杜魯多31日召開加美關係顧問委員會時坦言，加拿大正處於危機關鍵時刻。

外電分析，川普的舉動預計將引發報復性關稅，可能擾亂美國與其前三大貿易夥伴每年超過2.1兆美元的雙向貿易。

中國大陸外交部發言人毛寧1月24日在例行記者會曾就美國對大陸加徵關稅相關言論回應表示，中美經貿合作是互利共贏的。如果雙方有分歧和摩擦，應當通過對話和協商來解決。