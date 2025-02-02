川普會見輝達執行長黃仁勳 堅稱將對晶片加徵關稅

美國總統川普於美東時間1月31日在白宮會見輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，川普會後對記者表示，他與黃仁勳的會晤良好，但堅稱「最終我們將對晶片加徵關稅。」

會後川普未詳述會談內容，只稱黃仁勳是位「紳士」。川普說「在晶片方面，（黃仁勳）他是全球最大。我不能講會發生什麼事。我們見了面，是場不錯的會談」。白宮發言人李維特說會談性質屬私人會晤。

在回答有關潛在進一步收緊對中國大陸晶片出口的問題時，川普表示他將推進關稅。目前美國透過商務部審核發放許可證，來實施對大陸出口的限制。

白宮當天也重申，2月1日起開始對墨西哥、加拿大和中國大陸的商品課徵新關稅。

輝達發言人則聲明，「我們感謝有機會與川普總統會面，討論半導體和AI政策」，「黃仁勳與總統談到加強美國技術與人工智慧（AI）領導地位的重要性」。

彭博資訊引述一位知情人士說法，黃仁勳與川普的會面已經醞釀了數周，主要目的是討論AI政策，大陸DeepSeek的AI模型出現突破性進展，並非促成此次會議的原因。

消息人士還透露，川普認為DeepSeek崛起，意味著「美國企業不必花大錢打造低成本AI選項」。

黃仁勳早已提出要和川普會面的計畫，而這是兩人首度面對面談話。黃仁勳並未如蘋果執行長庫克、Meta執行長祖克柏和亞馬遜創辦人貝佐斯等科技大咖，出席川普1月的就職典禮，而是按原定計畫到亞洲拜訪客戶和供應商等。

輝達股價1月31日收盤下跌3.7%，至每股120.07美元，一周來累計跌幅達到16%。目前輝達股價徘徊在200日移動均線附近，對技術分析師來說這是衡量股票動能的關鍵指標。

三名知情人士1月29日告訴路透，川普政府正考慮針對輝達為中國市場設計的H20晶片銷售施加更多限制。

消息人士說，川普政府官員的相關討論還在初步階段，但早在前總統拜登執政時就考量過這個想法。2022年，拜登政府限制輝達最強大的AI晶片H100對陸銷售；隨後，輝達針對中國市場推出降規版的H800晶片，其價格略低於出口門檻。

H800於2023年受到限制，而輝達去年對大陸推出了H20。H20晶片可用於AI軟體運作，是為了遵守拜登政府針對中國實施的出口限制所設計。