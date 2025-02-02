川普將對晶片加關稅…與黃仁勳首度會談 討論半導體與AI政策

美國總統川普於美東時間一月卅一日下午在白宮會見輝達執行長黃仁勳，川普會後表示，他與黃仁勳的會晤良好，但強調「我們終將對晶片加徵關稅」。

會後川普未詳述會談內容，只稱黃仁勳是位「紳士」。川普說「在晶片方面，（黃仁勳）他是全球最大。我不能講會發生什麼事。我們見了面，是場不錯的會談」。白宮發言人李維特說會談性質屬私人會晤。

輝達發言人聲明，「感謝有機會與川普總統會面，討論半導體和人工智慧（ＡＩ）政策」，「黃仁勳與總統談到加強美國技術與ＡＩ領導地位的重要性」。美媒ＣＮＢＣ報導說，此次「川黃會」被視為兩人認識彼此的契機，除可能談美國的ＡＩ及對本土晶片製造投資的政策、最近崛起的中國大陸ＡＩ新創公司深度求索的DeepSeekＡＩ模型，還有拜登政府下台前宣布的「ＡＩ擴散架構」法規。該法規引發輝達及超微反彈，雖預定今年生效，但川普有權推翻。

黃拜會尋求川普政府支持

在「美國製造」晶片的投資上，川普政府商務部正打算調整拜登政府的「晶片與科學法」中，補助英特爾及台積電等美國國內外公司在美國設晶圓廠，而目前輝達晶片大多由台積電代工生產。

華盛頓郵報報導稱，這次會面，川普還邀力挺他的科技富豪、特斯拉執行長馬斯克與會。

華郵指出，由於川普視ＡＩ為美國經濟發展的利多，一月就任後即宣布達一千億美元的ＡＩ基礎設施投資，未來預算更將增至五千億美元，包括OpenAI、軟銀集團與甲骨文紛紛搶搭順風車。黃仁勳拜會川普也被視為又一位美國科技巨頭尋求川普政府支持的具體行動之一。

川普擬限制輝達H20晶片銷中

路透一月卅一日引述知情人士報導，川普認為DeepSeek崛起，代表美國公司不必花大錢打造低成本的（ＡＩ）替代品。知情人士也對路透說，川普政府正考慮對輝達為中國市場設計的Ｈ２０晶片銷售施加更多限制，惟相關討論尚處於初步階段。該晶片可用於ＡＩ軟體運作，旨在符合拜登政府對中國實施的出口管制而設計。

路透、彭博資訊和英國金融時報也引述知情人士報導，「川黃會」醞釀數周，主要在討論ＡＩ政策，而DeepSeekＡＩ模型最近崛起，並非促成兩人會面的原因。

黃仁勳早已提出要和川普會面的計畫，這次是兩人首度面對面會談。黃仁勳並未如蘋果執行長庫克、Meta執行長祖克柏和亞馬遜創辦人貝佐斯等美國科技富豪出席川普一月廿日的就職典禮，而是按原定計畫赴亞洲拜訪客戶和供應商等人士。黃仁勳當時指出，若獲邀請，他很樂意與川普會面。

輝達近一周股價跌一成六

輝達已成為美國市值前三大企業，該公司股價一月卅一日收盤下跌百分之三點七至一百廿點○七美元，近一周來累計跌幅達一成六，主要是受到DeepSeek發布最新ＡＩ模型影響。