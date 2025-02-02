籲人民共體時艱 加拿大揚言「強力、合理」報復

對川普政府將徵百分之廿五關稅，加拿大政府揚言採取強力但合理的報復，並呼籲加拿大人民共體時艱。

加拿大總理杜魯多一月卅一日召開加美關係顧問委員會時坦言，加拿大正處於危機時刻。「我們（加拿大）已準備好回應，具目的性、強力且合理的立即回應，這並非我們想要的，但要是（川普）他步步進逼，我們也會採取行動」。

加拿大百分之七十五的商品與勞務均銷往美國，故川普此一高關稅措施勢必重創加拿大產業發展。杜魯多呼籲加拿大民眾做好準備。他直言「我不會粉飾太平，今後幾天甚至幾周後，我國可能面臨艱難時刻」。他還提到，「我知道加拿大人可能會焦慮不安，但我也希望諸位知道，（加拿大）聯邦政府與所有政府部門都會全力做諸位的後盾」。

路透和法新社報導稱，杜魯多內閣三位成員，包含外長趙美蘭、公共安全部長麥堅迪（David McGuinty）與移民部長米勒均在華府積極遊說川普團隊及共和黨人，希望川普能改變對加拿大加徵關稅的主意。麥堅迪和負責管理美國邊境事務的霍曼會面，前者提出一項十三億加幣的計畫，以強化加美邊境安全。麥堅迪形容這是加拿大史上對該國邊境安全的最大單一投資。