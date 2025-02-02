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輸美商品課25%關稅 墨西哥：美國數百萬家庭埋單

聯合報／ 國際中心／綜合報導

墨西哥政府一月卅一日提醒，川普對墨西哥輸美商品課百分之廿五關稅，將使美國數百萬家庭和消費者因物價上漲而損失二○五億美元（約台幣六千五百億元）。

墨西哥經濟部長厄伯拉特指稱，川普加徵關稅，主要影響和埋單的會是美國數百萬個家庭，屆時將不得不多支付這百分之廿五。

厄伯拉特舉例說，美國人每買三台冰箱，就有一台來自墨西哥，代表有五百萬個美國家庭買冰箱，就可能多出八億美元（約台幣兩百五十億元）的支出。墨西哥也是美國第五大電腦供應國，加徵關稅將使美國消費者必須多付七十一億美元（約台幣兩千兩百億元）。

厄伯拉特也分析，所有美國消費者，無論在超市或買水果、蔬菜、肉類和啤酒，都要因此花更多錢。對來自墨西哥的商品消費量較大的美墨邊境地區，像加州、德州、佛州及亞利桑那州，影響會更大。

墨西哥目前是美國最大貿易夥伴，加徵關稅對美墨恐兩敗俱傷。據墨西哥政府統計，前年墨西哥對美出口總額達四千九百億美元，幾乎占墨西哥國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之卅。

墨西哥總統薛恩鮑姆一月卅一日表示，不管美國政府最後怎麼決定，她已制定「Ａ、Ｂ和Ｃ計畫」，以解決前述百分之廿五的關稅問題，也不排除對美國祭出報復性關稅。

薛恩鮑姆一月中已提出「墨西哥計畫」，限制中國大陸商品進入墨西哥，包含原本仰賴中國進口的紡織和汽車等產業，增加墨西哥本地採購，並加強打擊從亞洲流入墨西哥的走私品。

墨西哥 消費者 美國

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