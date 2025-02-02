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美新關稅 沒寬限期…如期對加、墨、中開鍘

聯合報／ 記者顏伶如、黃國樑、編譯徐榆涵／綜合報導
美國總統川普重申一日對加墨中三國開徵新關稅。圖為美墨邊境的墨西哥華雷斯城一月卅一日擠滿越境的聯結車。（路透）
美國總統川普重申一日對加墨中三國開徵新關稅。圖為美墨邊境的墨西哥華雷斯城一月卅一日擠滿越境的聯結車。（路透）

白宮一月卅一日宣布，美國總統川普將堅持承諾於二月一日以簽署行政命令方式對加拿大、墨西哥及中國大陸課新關稅。白宮發言人李維特說，對加墨將課百分之廿五、對中國加課百分之十，不會有寬限期。

對此，中國駐美大使館發言人說，中方堅決反對新關稅，貿易戰與關稅戰中沒有贏家，這不符合任一方的利益，也不符世界的利益。

川普一月卅一日則在白宮橢圓形辦公室對媒體說，最快二月中旬將對電腦晶片、製藥、鋼、鋁、銅、石油和天然氣等產業祭出新一波關稅，並打算對歐盟提高關稅，因為歐盟「對我們（美國）很不好」。

前述川普提到的對電腦晶片等產業新一波關稅，將加在這些產業既有的關稅上，考慮開徵的日期在十七日左右。

至於加碼關稅會否使美國的通膨火上加油和全球供應鏈打結，川普則說或許會有暫時與短期的（混亂）狀況，但「相信大家（即美國人民）會理解」。他補充說這些關稅（稅收）將讓美國變得很有錢又很強大，也「不會」加劇美國通膨。

川普還說，無論加墨或中國怎麼做，都逃不過一日上路的關稅。但他提到考慮對加拿大原油徵收百分之十關稅，而非百分之廿五。據美國能源情報署（ＥＩＡ）資料數據，美國每天從加拿大進口四百六十萬桶石油，並從墨西哥進口五十六點三萬桶，而美國平均日產一千三百五十萬桶。

川普第二任開始才兩周，貿易戰儼然一觸即發，而且打擊對象恐更廣泛。

李維特宣布，自一日起這些關稅就將上路，並強調關稅是川普的承諾，如今說到做到。惟她不願透露對加墨中徵新關稅的措施中，有無特定產業得以豁免，或這三個美國的貿易夥伴可採取哪些行動，讓美國不對他們徵新關稅。

另據華爾街日報報導，近幾周來包括石油與汽車等美國的大型產業皆設法遊說川普，除了爭取關稅豁免，也示警說加關稅恐導致價格上漲和北美洲供應鏈全面大亂。加墨都已擬好報復清單，也會對美國商品祭出關稅。

美聯社報導指出，對甫上台兩周的川普政府而言，關稅戰在政經層面均存在風險。許多選民去年總統選戰時支持共和黨，是出於川普承諾上台後有辦法降低通膨，惟一旦爆發關稅戰，恐使物價進一步上漲，能源、汽車、伐木及農業等產業皆會面臨衝擊。

川普 美國 通膨

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