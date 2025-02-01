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掀國安疑慮？陸遭指在運河周圍部署 美特使：巴拿馬「必須處理」

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導
一艘貨船行經巴拿馬運河。圖／法新社
一艘貨船行經巴拿馬運河。圖／法新社

美國的拉丁美洲特使克拉佛－卡羅內（Mauricio Claver-Carone）今天說，中國在巴拿馬運河周圍的部署，已構成巴拿馬政府必須化解的國家安全疑慮。

路透社報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）明天將展開就任後首次海外訪問行程，預定造訪巴拿馬運河，並與巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）會談。這將是自美國總統川普揚言「收回」巴拿馬運河以來，兩國首度舉行官方會談。

克拉佛－卡羅內在記者會上說，魯比歐也將前往薩爾瓦多、哥斯大黎加、瓜地馬拉和多明尼加共和國，預定商討川普政府遣送移民和阻止移民入境的行動。

克拉佛－卡羅內說，中國在巴拿馬運河周圍的部署於先前數任巴拿馬政府執政時期「徹底失控」，這並非穆里諾的錯，但穆里諾現在「必須處理」。

他說：「中國企業和行為人在整個運河區愈來愈壯大的勢力，從港口、物流到電信基礎設施和其他各方面，這令人非常擔憂，坦白說不只是對美國國家安全，對巴拿馬的國家安全和整個西半球也是如此…所以這會是一個討論議題。」

香港的長江和記實業公司在巴拿馬運河出入口經營港口超過20年。這家上市公司與中國政府沒有財務上的關聯，但香港企業均受政府監管。

中國在拉丁美洲不斷擴張經濟影響力，令美國擔心這個資源豐富的地區將傾向中國利益而不是美國利益。

巴拿馬大力否認將運河營運權讓予中國，但魯比歐昨天說，他「一點都不懷疑」中國備有應變計畫，能在衝突發生之際關閉巴拿馬運河。

穆里諾說，他不會與魯比歐討論運河控制權的問題。

川普 巴拿馬運河 移民 美國

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