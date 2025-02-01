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川普會Nvidia黃仁勳 堅稱將對晶片加徵關稅

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國總統川普1月31日在白宮會見輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，川普表示，他與黃仁勳的會晤良好，但堅稱「最終我們將對晶片加徵關稅」。圖為黃仁勳1月17日參加緯創尾牙的檔案照。 路透
美國總統川普1月31日在白宮會見輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，川普表示，他與黃仁勳的會晤良好，但堅稱「最終我們將對晶片加徵關稅」。圖為黃仁勳1月17日參加緯創尾牙的檔案照。 路透

美國總統川普於美東時間1月31日在白宮會見輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，川普會後對記者表示，他與黃仁勳的會晤良好，但堅稱「最終我們將對晶片加徵關稅。」

在回答有關潛在進一步收緊對中國大陸晶片出口的問題時，川普表示他將推進關稅。目前美國透過商務部審核發放許可證，來實施對大陸出口的限制。

白宮當天也重申，2月1日起開始對墨西哥、加拿大和中國大陸的商品課徵新關稅。

輝達發言人則表示，執行長黃仁勳「很高興有機會與川普會面，並討論半導體和人工智慧（AI）政策」。這位發言人還說，兩人探討了「加強美國技術和AI領導地位的重要性」。

彭博資訊引述一位知情人士說法，黃仁勳與川普的會面已經醞釀了數周，主要目的是討論AI政策，大陸DeepSeek的AI模型出現突破性進展，並非促成此次會議的原因。

黃仁勳早已提出要和川普會面的計畫，而這是兩人首度面對面談話。黃仁勳並未如蘋果執行長庫克、Meta執行長祖克柏和亞馬遜創辦人貝佐斯等科技大咖，出席川普1月的就職典禮，而是按原定計畫到亞洲拜訪客戶和供應商等。

輝達股價當日收盤下跌3.7%至120.07美元，一周來累計跌幅達到16%。

川普 美國

延伸閱讀

川普稱與黃仁勳會談愉快

CNBC：黃仁勳川普會面 聚焦AI政策、DeepSeek等

黃仁勳會川普 白宮：屬私人會晤

DeepSeek震撼AI市場...川普正研擬新措施 白宮：預定這日會黃仁勳

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