川普開鍘！2月1日起對加、墨課徵25％關稅 擬豁免石油

美國總統川普一月卅日表示，二月一日將對加拿大及墨西哥進口商品徵收百分之廿五關稅，但從這二國進口的石油可能排除在關稅措施外。川普說，他仍在考慮對中國大陸商品加徵新一波關稅。

要擋非法移民 以及芬太尼

川普在白宮橢圓辦公室向記者表示，他打算透過關稅促使這二個美國最大貿易夥伴採取行動，阻止非法移民和類鴉片止痛劑芬太尼跨境進入美國，並解決與兩鄰國的貿易赤字問題。

他表示，美國基於「多重原因」才研議對墨加實施關稅措施，並稱關稅稅率「可能會隨時間而增減」。

路透報導，川普談到是否對加拿大和墨西哥石油加徵關稅時表示，「我們可能會，也可能不會」，並稱這將部分取決於油價，以及這二國是否「好好對待我們」。

加、墨表態 將提反制措施

川普還說，基於大陸在芬太尼走私中扮演的角色，仍在考慮對大陸商品加徵新一波關稅。他在第一個總統任期內，已對約三千七百億美元大陸進口商品實施懲罰性關稅，近期又威脅對所有大陸商品加徵百分之十關稅。

川普表示：「對於中國，我也在考慮採取措施，因為他們將芬太尼運至我們國家，導致美國數十萬人喪命。因此，中國最終也將為此支付關稅，我們正在處理這個問題。」

川普說：「我們將決定具體措施，但中國必須停止將芬太尼運至我們國家，停止殺害我們的人民。」

加拿大和墨西哥已表示，他們將以反制措施因應美國的關稅，同時也試圖向美國保證，他們正在採取行動解決美國對邊境問題的擔憂。ＢＢＣ指出，如果美國對加拿大和墨西哥石油徵收關稅，可能有礙川普降低生活成本的承諾。

川普再次警告 勿去美元化

此外，川普卅日在社群網站發文，再次警告金磚國家組織成員不要以其他貨幣取代美元作為儲備貨幣，否則將對其徵收百分之一百關稅。川普去年十一月贏得總統大選幾周後，曾警告這些國家勿「去美元化」。

路透報導，川普寫道：「我們將要求這些看似敵對的國家承諾不會創造新的金磚幣（BRICS Currency），也不會支持任何其他貨幣來取代強大的美元，否則，他們將面臨百分之一百關稅。」這與他去年十一月卅日發布的聲明如出一轍。

俄羅斯當時表示，美國企圖強迫各國使用美元的任何行動，都將適得其反。

金磚國家包括巴西、俄羅斯、印度、大陸、南非以及在過去幾年加入的其他國家。這個集團沒有共同貨幣，但俄國因發動俄烏戰爭遭西方國家制裁後，有關創造共同貨幣的長期討論獲得了一些動力。

川普說：「金磚國家沒有在國際貿易或其他任何地方取代美元的機會，任何試圖去美元化的國家都將面臨關稅，同時向美國市場說再見！」