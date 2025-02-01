輝達高階晶片 美防第三國轉售陸

兩名美國國會議員呼籲川普政府，考慮收緊輝達人工智慧（ＡＩ）晶片的出口限制，聲稱中國大陸新創公司深度求索（DeepSeek）依賴這些晶片。兩名議員並指出，輝達最新季報顯示，其收入有百分之廿二來自新加坡，呼籲強化管控轉運晶片的第三國。

路透報導，美國眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾和民主黨籍眾議員克利什納穆希提出上述要求，作為川普下令商務部和國務院帶頭審查的一環；相關審查目的在於根據「涉及戰略對手的事態發展」審查美國出口管制體系。

他們致信給白宮國家安全顧問沃茲寫道：「我們請求你考量到潛在國家安全利益，對輝達H20和與其類似的高階晶片實行出口管制，作為此次審查的一部分。」

他們在一月卅日發布的信中聲稱，DeepSeek最近推出的先進ＡＩ模型「廣泛使用」輝達H20晶片，這款晶片目前不在美國出口管制名單內。

對於經由「高規避風險」第三國轉運的晶片，兩人也在信中請沃茲尋找方式強化管制。他們舉例，在輝達最近的季度報表中，收入有百分之廿二來自新加坡，而輝達透露，運往新加坡的晶片大部分最後會送至新加坡以外的用戶，「新加坡等國家如果不願意打擊經過其領土轉送往中國的貨運，就應該被處以嚴格的許可要求」。

這封信凸顯華府對大陸ＡＩ領域快速進步日益擔憂，DeepSeek先前表示，他們上周推出的免費ＡＩ助理使用數據更少，成本僅為競爭對手的一小部分，這可能標誌ＡＩ投資需求的轉折點。美國擔心中方可能利用ＡＩ發動網路攻擊，甚至研發生物武器，促使前總統拜登帶頭採取連串措施，限制大陸取得ＡＩ晶片和製造工具。

DeepSeek和白宮並未立即回應置評要求。輝達在聲明中表示，公司產品「符合政府制定的所有規範，且隨時準備與政府合作，支持其在ＡＩ領域的相關政策」。

路透先前報導，川普政府正在考慮對H20晶片施加新限制。