DeepSeek震撼AI市場...川普正研擬新措施 白宮：預定這日會黃仁勳
路透報導，一名白宮官員表示，美國總統川普預定1月31日與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在白宮會面。
近日來不斷有報導傳出，川普政府正研擬新措施，要擴大限制人工智慧（AI）晶片銷往中國大陸，連輝達專為大陸市場設計的降規版晶片H20都在限制範圍內。
中國大陸推出了號稱低成本、高效能的DeepSeek AI模型，震撼AI市場，也讓部分美國人士憂心忡忡。美國跨黨派議員已致函國安顧問，要求收緊輝達出口特供給中國的H20晶片。議員們並指出，輝達最新季報顯示，收入有22%來自新加坡，呼籲強化管控轉運晶片的第三國。
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