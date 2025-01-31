無視埃及約旦反對 川普執意推動加沙巴勒斯坦人遷往兩國

川普在白宮橢圓辦公室面對記者時表示，會堅持推動埃及和約旦接收來自加沙的流離失所的巴勒斯坦人。當被問及是否會對埃及或約旦施加關稅壓力時，川普回答說：「我們為他們做了很多事，他們會接受的。」

埃及總統塞西和約旦國王阿卜杜拉二世此前已明確反對任何形式的強制遷移。塞西表示，讓巴勒斯坦人離開自己的土地是不公正的，埃及不會參與其中。約旦國王阿卜杜拉二世強調，必須讓巴勒斯坦人留在自己的土地上。

川普上周首次提出這一想法，認為應將加沙人口遷往「更安全的地方」，如埃及或約旦，以「徹底清理加沙地帶」。他指出，經過15個月的戰爭，加沙已變成「廢墟」，並表示安置加沙230萬人的計劃可以是「暫時的，也可以是長期的」。

與此同時，川普的中東特使史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff）本周罕見地訪問了加沙地帶，並會見了以色列總理內塔尼亞胡，以支持1月19日生效的停火協議。

威特科夫表示，飽受戰爭蹂躪的加沙地帶的重建可能需要10到15年的時間。威特科夫向美國新聞網站Axios表示，加沙地帶經歷了近16個月的戰爭之後，沿海地帶的基礎設施「幾乎已不復存在」。

他表示，目前該地區已成為「幾乎無法居住」的廢墟，僅拆除廢墟和清理瓦礫就需要5年時間。

（法新社）

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