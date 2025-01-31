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川普喊買格陵蘭 美國務卿：不是開玩笑

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
美國國務卿盧比歐效。路透
美國國務卿盧比歐效。路透

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，總統川普先前說希望買下格陵蘭（Greenland）不是開玩笑。

法新社報導，格陵蘭是丹麥自治領地，川普揚言接管引發丹麥不安。丹麥和美國都是北大西洋公約組織（NATO）成員國。

盧比歐受訪時淡化美國對丹麥動武的威脅，但談到川普有關格陵蘭的言論時說「這不是開玩笑」。

盧比歐告訴天狼星XM電台（Sirius XM）：「川普總統已表明他打算買下。」

盧比歐說：「「這不是為了購地而購地。這符合我們國家利益，此事必須解決。」

盧比歐談到北約對丹麥的保障時說：「我們與他們有防禦協議，以便在格陵蘭遭受攻擊時出手保護。」

他說：「若我們已承擔必須這樣做的責任，那麼我們不妨對當地發生的情況有更多的控制權。」

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）召集歐洲盟邦因應川普的威脅，據說她與川普有過一次氣氛緊張的通話。

盧比歐說，他當時未參與通話，不過川普「與人說話方式就是直率坦白」，「最終我認為，在很多情況下，直截了當而不是陳腔濫調說些毫無意義的話，外交會更有效」。

盧比歐也表示，他擔心尋求涉足北極的對手中國將透過國營企業在格陵蘭取得進展，「認為中方最終將試圖把他們在巴拿馬運河（Panama Canal）等地做的事搬到格陵蘭如法炮製，甚至可能短期內就會行動，有這種想法非常實際」。

丹麥 川普 格陵蘭

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