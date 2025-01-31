川普喊買格陵蘭 美國務卿：不是開玩笑
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，總統川普先前說希望買下格陵蘭（Greenland）不是開玩笑。
法新社報導，格陵蘭是丹麥自治領地，川普揚言接管引發丹麥不安。丹麥和美國都是北大西洋公約組織（NATO）成員國。
盧比歐受訪時淡化美國對丹麥動武的威脅，但談到川普有關格陵蘭的言論時說「這不是開玩笑」。
盧比歐告訴天狼星XM電台（Sirius XM）：「川普總統已表明他打算買下。」
盧比歐說：「「這不是為了購地而購地。這符合我們國家利益，此事必須解決。」
盧比歐談到北約對丹麥的保障時說：「我們與他們有防禦協議，以便在格陵蘭遭受攻擊時出手保護。」
他說：「若我們已承擔必須這樣做的責任，那麼我們不妨對當地發生的情況有更多的控制權。」
丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）召集歐洲盟邦因應川普的威脅，據說她與川普有過一次氣氛緊張的通話。
盧比歐說，他當時未參與通話，不過川普「與人說話方式就是直率坦白」，「最終我認為，在很多情況下，直截了當而不是陳腔濫調說些毫無意義的話，外交會更有效」。
盧比歐也表示，他擔心尋求涉足北極的對手中國將透過國營企業在格陵蘭取得進展，「認為中方最終將試圖把他們在巴拿馬運河（Panama Canal）等地做的事搬到格陵蘭如法炮製，甚至可能短期內就會行動，有這種想法非常實際」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言