美國2月1日擬對加墨祭關稅 川普：可能排除石油

美國總統川普近日矢言，2月1日將對加拿大及墨西哥進口商品徵收25%關稅，但他今天表示，預計今晚決定是否將2國進口的石油排除在關稅措施外。

路透社報導，川普談到是否對加拿大和墨西哥的石油加徵關稅時表示，「我們可能會，也可能不會。我們可能會在今晚做出決定」，並稱這將部分取決於油價，以及這2國是否「好好對待我們」。

川普打算透過關稅促使這2個美國最大貿易夥伴採取行動，阻止非法移民和類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）跨境進入美國。但他今天表示，美國基於「多重原因」才研議對加墨實施關稅措施，並稱關稅稅率「可能會隨時間而增減」。

川普還表示，基於中國在芬太尼走私中扮演的角色，他仍在考慮對中國商品加徵新一波關稅。他在第一個總統任期內，已對約3700億美元的中國進口商品實施懲罰性關稅，近期又揚言對所有中國商品加徵10%關稅。

川普對記者表示：「對於中國，我也在考慮採取措施，因為他們將芬太尼運至我們國家，導致（美國）數十萬人喪命。因此，中國最終也將為此支付關稅，我們正在處理這個問題。」

川普說：「我們將決定具體措施，但中國必須停止將芬太尼運至我們國家，停止殺害我們的人民。」

對於川普的最新言論，墨西哥經濟部拒絕評論。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）辦公室暫未回應置評請求。