金磚國家挑戰美元？川普重申：將面臨100%關稅
美國總統川普30日再度表示，如果金磚國家（BRICS）想挑戰美元，將面對100%的關稅，並向進口美國說再見。
金磚國家是由新興市場國家組成的國際組織，創始會員國包括巴西、俄羅斯、印度和中國大陸；金磚國家日前宣布將印尼納為新會員國，使得金磚國家會員國增至10國。
川普30日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國旁觀金磚國家試圖離開美元金融體系的想法結束了。
川普說，美國將要求這些國家承諾，既不創造新的金磚國家貨幣，也不支持其他國家的貨幣來取代美元，否則他們將面臨100%的關稅，同時向銷入美國經濟說再見。
川普說，金磚國家沒有機會在國際貿易中取代美國；川普說，任何國家想嘗試這麼做，都將面臨關稅，同時向美國市場說再見。
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